Quando Crespo estreia pelo São Paulo?

Treinador argentino já foi apresentado pelo Tricolor Paulista e deve estrear em breve no comando da equipe

Hernán Crespo já foi apresentado pelo São Paulo como novo treinador da equipe. O argentino já conheceu o elenco, concedeu entrevista coletiva e visitou o Morumbi. Resta agora comandar treinamentos no CT da Barra Funda e, claro, estar à frente do time em uma partida oficial.

Enquanto o argentino resolve questões burocráticas para poder trabalhar na equipe do Morumbi, o time segue sendo treinado por Marcos Vizolli. O interino assumiu logo após a demissão de Fernando Diniz e ficará no cargo até que Crespo esteja disponível.

O clube do Morumbi ainda não tem uma previsão para que o treinador argentino esteja à beira dos gramados comandando o São Paulo. Hernán Crespo ainda não tem autorização trabalhista para treinar a equipe. Inclusive, perdeu o treino do time nesta quinta-feira (18) justamente para resolver questões burocráticas no consulado de seu país.

No duelo desta sexta-feira (19) contra o Palmeiras, o novo treinador do Tricolor deve acompanhar a equipe in loco no Morumbi, mas ficará nas tribunas. Junto com seus cinco assistentes, Crespo deve assistir ao Choque-Rei no estádio são paulino e fazer uma primeira análise presencial dos futuros comandados.

A data mais provável de estreia do treinador no comando do Tricolor Paulista é em 28 de fevereiro, no primeiro compromisso do São Paulo pelo Campeonato Paulista, contra o Botafogo de Ribeirão Preto no Morumbi.