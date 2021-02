São Paulo x Flamengo ao vivo: siga em tempo real o jogo da 38ª rodada do Brasileirão

O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, com 71 pontos conquistados, dois a mais que o Internacional, segundo colocado. O time do Rio de Janeiro precisa de um triunfo simples para assegurar o título nacional. O Colorado enfrentará o Corinthians no Beira-Rio.

O São Paulo é o quarto colocado do Brasileirão, com 63 pontos. Basta uma vitória do Tricolor paulista para a equipe garantir uma vaga no G-4 da competição, o que lhe confere a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores 2021.