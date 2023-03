Quando começa o Campeonato Brasileiro 2023?

Veja as datas importantes da principal competição do Brasil

A temporada 2023 de futebol já está a todo o vapor com a disputa dos estaduais e com o início de torneios maiores, como a Copa do Brasil e a Copa Verde. A competição mais aguardada do ano, o Campeonato Brasileiro, porém, só começa em meados de abril, e deve se estender até o começo de dezembro.

Conforme o calendário de 2023 divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol, a Série A do Brasileirão está marcada para começar no domingo, 16 de abril. Alguns jogos, porém, podem ser adiantados para o dia 15, ainda mais considerando que times da mesma cidade são mandantes na estreia.

A tabela com detalhes dos horários das partidas ainda não foi divulgada pela CBF, o que deve acontecer em breve.

Quais são as datas do Brasileirão 2023?

Início: 16 de abril

16 de abril Final do primeira turno: 6 de agosto

6 de agosto Início do segundo turno: 13 de agosto

13 de agosto Término: 3 de dezembro

Quais são os jogos da primeira rodada do Brasileirão 2023?

Segundo tabela divulgada pela CBF, os primeiros jogos do Campeonato Brasileiro de 2023 serão: