Quando a Premier League vai voltar? Ingleses discutem data para fim de paralisação

Clubes conversarão, na sexta-feira, com a Secretaria da Cultura da Inglaterra para trazer de volta a Premier League

Paralisada desde o março, a Premier League pode ter uma data para ser retomada: 8 de junho. A ideia seria terminar a atual temporada até o fim de junho. O próprio secretário de cultura e esportes do país, Oliver Dowden, afirmou que trabalha junto com os clubes para que isso seja possível.

"Eu, pessoalmente, estou em contato com a Premier League para ver a bola rolando o quanto antes, a fim de apoiar toda a comunidade do futebol", disse Dowden, respondendo perguntas de parlamentares. "Mas, é claro, qualquer motivo neste sentido deve seguir as normas de saúde pública".

Para que isso seja possível, todos os clubes devem estar treinando até o dia 18 de maio. Alguns clubes, ainda que de forma lenta e gradual, estão voltando aos treinamentos no país. O foi o primeiro a voltar. e também liberaram seus jogadores para voltar aos gramados.

Assim como em muitos países, a volta da Premier League deve ter portões fechados e o mínimo de staff possível nas partidas, incluindo pessoas ligadas aos clubes e até jornalistas. A EFL (segunda divisão inglesa), quer realizar testes para confirmação da covid-19 antes da retomada dos jogos.

Diversos campeonatos, principalmente na Europa, estão focando na volta das partidas em breve. Pensando no retorno do futebol, a Fifa pode alterar, momentaneamente, a regra de substituição, permitindo até cinco por partida.