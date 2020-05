Willian revela que os jogadores estão desconfortáveis com o retorno da Premier League

Sem futebol desde março, Governo dá sinal verde para volta do Campeonato Inglês em junho

Willian, atacante do , acredita que a maioria dos jogadores da Premier League está "desconfortável" com a ideia de retomar a competição após a pandemia de coronavírus.

Enquanto a Bundesliga recomeçou com os portões fechados neste fim de semana, o brasileiro enfatizou que a segurança dos atletas deve vir em primeiro lugar.

"Honestamente, pelo que posso ver, muitos jogadores - a maioria, eu diria - se sentem desconfortáveis ​​com a ideia de voltar agora. Estamos realmente ansiosos para voltar, realmente sentimos falta de jogar e fazer o que amamos. Mas precisa ser seguro para nós. É assim que estamos vendo. Nossa saúde tem que vir primeiro. Então, agora, os jogadores não se sentem confortáveis ​​com a ideia de retornar até que seja totalmente seguro", disse ao Evening Standard.

"Nosso elenco conversa muito pela internet, por meio de aplicativos diferentes, e também tivemos algumas reuniões. Lampard nos enviou informações sobre o que a Premier League quer fazer. Ainda não sabemos como as coisas vão ser daqui para frente. Felizmente, saberemos nos próximos dias. A Premier League terá uma reunião e depois nos informarão sobre os próximos passos", completou.

Com o futebol inglês suspenso desde março, existe um plano da Premier League para retomar a temporada em junho depois que o secretário de Internet, Cultura, Mídia e Esporte do governo britânico, Oliver Dowden , revelar que o governo está "abrindo a porta" para o futebol voltar à ação no próximo mês.