Qual o número do canal do SporTV 4 em Claro, Net e Sky?

Veja como assistir os Jogos Olímpicos no SporTV 4

O SporTV é um dos principais canais de esportes do país e conta com o melhor do futebol nacional em sua grade de programação. Mas agora com a chegada das Olimpíadas de Tóquio, a emissora do Grupo Globo acrescenta o SporTV 4 na programação.

Com a disputa de uma série de modalidades nos Jogos Olímpicos, e a criação de cinco novas (chegando a 46 modalidades). A emissora precisou abrir mais um canal de esporte, já que pretende transmitir todos os duelos da competição, incluindo os torneios masculino e feminino de futebol.

Os Jogos Olímpicos é considerado um dos maiores eventos esportivos do mundo, e deve contar com uma grande audiência, já que a presença de turista no Japão para acompanhar os duelos foram vetadas.

As Olimpíadas foram adiadas em ano por conta da pandemia da Covid-19, e será realizada do 23 de julho até 8 de agosto de 2021. Como é de costume as partidas de futebol são realizadas antes da abertura oficial. Para transmitir toda emoção que o futebol e os outros esportes proporcionam, o SporTV contra com um grupo seleto de narradores e comentaristas para a competição.

Desta forma, a Goal preparou um guia completo com o número dos canais SporTV 4 nas principais operadoras de TV e com os jogos que serão transmitidos na emissora.

SPORTV - QUAIS SÃO OS CANAIS?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 36

36 CLARO/NET TV HD: 724

Por satélite:

SKY: 36

36 SKY HD: 436

436 CLARO TV: 36

36 CLARO TV HD: 724

JOGOS TRANSMITIDOS PELO SPORTV 4