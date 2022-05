Globo, ESPN e mais: os direitos de transmissão da Libertadores a partir de 2023

O torcedor já sabe onde irá assistir a Copa Libertadores em 2023. A Conmebol divulgou nesta quinta-feira, 12 de maio, o resultado da licitação para os direitos de transmissão de suas principais competições continentais. E a Globo foi quem levou a melhor.

A Libertadores está de volta à principal emissora do país até 2026. Segundo apuração de Gabriel Vaquer, do portal Notícias da TV, a Globo poderá transmitir 25 jogos por edição, na TV aberta.

Em comunicado oficial divulgado no GE, a emissora confirmou a novidade:

"A TV Globo recebeu a confirmação da Conmebol de que foi a emissora escolhida para exibir a Libertadores, em acordo válido por quatro anos, de 2023 a 2026, com exclusividade na TV aberta no Brasil. Para nós, é uma grande satisfação celebrar novamente esta parceria. Construímos uma relação de quase três décadas com a Conmebol, exibindo a Libertadores desde 1993, e acreditamos que ajudamos a consolidar o sucesso da competição no Brasil, através de um alcance único e de uma alta qualidade reconhecida pelo público, não apenas na transmissão mas também na cobertura da competição."

A notícia marca o fim da passagem do SBT pela principal competição internacional do continente, após três temporadas. A Conmebol TV também não exibirá mais partidas do torneio.

Já na TV por assinatura e streaming, também temos novidades: a transmissão será dividida entre o grupo Disney, que já costuma exibir partidas na ESPN, e o Paramount+, serviço de streaming da Viacom.

Sul-Americana também com novidades

Getty Images

Os resultados do processo de licitação envolvendo a Copa Sul-Americana também foram anunciados pelo Conmebol.

A transmissão na TV aberta ficou para o SBT. A emissora poderá exibir 13 jogos da competição.

A emissora de Sílvio Santos publicou um comunicado oficial confirmando as mudanças:

Recebemos nesta tarde, dia 12 de maio, a informação de que a proposta do SBT saiu vencedora do processo de negociação dos direitos do torneio que estava fora da televisão aberta há anos. A Copa Sul-Americana foi totalmente reformulada para esse próximo ciclo, se tornando mais atrativa, tanto para os clubes que disputam o torneio, dentre eles várias equipes brasileiras de grande história e torcida, quanto para os patrocinadores e fãs do futebol. Faremos esse campeonato mudar de patamar!

Quanto à Copa Conmebol Libertadores, aproveitamos para agradecer pela oportunidade de estarmos realizando sua transmissão até o final deste ano, com alta qualidade, tendo assumido esse direito num momento delicado para a Conmebol, na certeza de que trabalhamos incansavelmente para sua valorização, o que certamente permitiu o aprimoramento da concorrência para esse próximo ciclo.

Aproveitamos para reforçar nossa crença na relação que temos construído com a Conmebol e seus executivos que realizam um trabalho sério e profissional à frente desta tão importante entidade. Seguiremos com nossa atitude sempre transparente e ética nessa relação, e com a mesma disposição de continuar trabalhando para a valorização do futebol, que é a grande paixão nacional. Agradecemos também a agência FC Diez que vem gerenciando a execução dos direitos de forma igualmente profissional."

Já na TV por assinatura, o resultado será o mesmo da Libertadores: o grupo Disney e o Paramount+ dividirão a exibição dos jogos na TV fechada e no streaming.