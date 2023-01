Campeonato Carioca na live do Casimiro: quais jogos e como assistir ao vivo e online no Youtube e na Twitch

Vasco e Botafogo fecharam acordo para terem seus jogos como mandantes transmitidos pelos streamer no YouTube; veja

Os jogos de Vasco e Botafogo no Campeonato Carioca estão de casa nova. As duas equipes fecharam um acordo para a Cazé TV transmitir os jogos em que forem mandantes ao longo do estadual, depois de não se acertarem com a FERJ.

Após a Copa do Mundo, o streamer Casimiro terá jogos de outra competição transmitidos em seu canal do YouTube, a Cazé TV. Trata-se do Campeonato Carioca, do qual terá direitos de jogos específicos de Vasco e Botafogo.

As duas equipes, principalmente por divergência de valores, não fecharam acordo de transmissão junto à FERJ (FederaçãoFederação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro), e optaram por negociar os direitos dos jogos como mandantes com a agência LiveMode, que também levou à Copa do Mundo ao canal do Casimiro. Isso é possível há alguns anos, graças a Lei do Mandante.

Ainda não se sabe se as transmissões chegam de maneira gratuita ou paga aos torcedores, que poderão acompanhar aos jogos por meio do canal Cazé TV no YouTube - tanto pela navegador, quanto pelas Smart TVs ou aplicativos de celular. Lembrando que são apenas os jogos de Vasco e Botafogo em casa, quando visitantes (com excessão do clássico que envolve ambas as equipes) os jogos seguem o acordo do adversário.

Quais jogos serão transmitidos por Casimiro?

O acordo de Vasco e Botafogo com a Cazé TV, feito através da agência LiveMode, prevê que o canal terá direito de transmissão de todos os jogos das equipes como mandantes. Ou seja, cerca de metade das partidas que disputarem no Cariocão.

Por enquanto, apenas a tabela da primeira fase do estadual está definida, e a GOAL lista abaixo os jogos que, à principio, serão transmitidos pelo streamer.

JOGO DATA HORÁRIO Vasco x Madureira sábado, 14 de janeiro 18h Botafogo x Audax Rio domingo, 15 de janeiro 16h Vasco x Botafogo segunda-feira, 23 de janeiro 20h30 Botafogo x Madureira quinta-feira, 26 de janeiro 19h30 Vasco x Volta Redonda segunda-feira, 30 de janeiro 19h30 Botafogo x Nova Iguaçu quarta-feira, 1 de fevereiro 18h30 Vasco x Rezende quinta-feira, 2 de fevereiro 20h30 Botafogo x Bangu sábado, 11 de fevereiro 19h30 Vasco x Boavista sábado, 25 de fevereiro a definir Botafogo x Flamengo sábado, 25 de fevereiro a definir Vasco x Bangu quarta-feira, 8 de março a definir Botafogo x Portuguesa quarta-feira, 8 de março a definir

*Todos os horários de jogos no fuso horário de Brasília (GMT-3)