Qual foi a seleção do prêmio Bola de Prata de 2021?

O Campeonato Brasileiro chegou ao final e, com isso, se deu início à temporada de premiações individuais para jogadores e treinadores da Série A. Na tarde desta sexta-feira (10), foi a vez da ESPN entregar sua tradicional Bola de Prata aos melhores da temporada, que teve quatro times representados em 2021.

Para entregar o prêmio da Bola de Prata, a ESPN leva em consideração as notas dos jornalistas da casa dadas aos jogadores rodada a rodada do Brasileirão. Ao final das 38 rodadas, quem estiver com a melhor média na posição, fica com a taça.

Em 2021, a seleção da Bola de Prata foi dominada pelo campeão Atlético-MG, que emplacou sete jogadores e o técnico na equipe ideal do Brasileirão, sendo representado em todas as posições do campo. Além do Galo, Palmeiras, Internacional e Red Bull Bragantino também tiveram jogadores na escalação da ESPN, diferente do Flamengo, vice-campeão, que não colocou nenhum de seus atletas.

Veja os escolhidos por posição:

Goleiro: Everson (Atlético-MG)

Lateral-direito: Mariano (Atlético-MG)

Zagueiros: Júnior Alonso (Atlético-MG) e Léo Ortiz (Red Bull Bragantino)

Lateral-esquerdo: Guilherme Arana (Atlético-MG)

Volantes: Jair (Atlético-MG) e Edenílson (Internacional)

Meias: Nacho Fernández (Atlético-MG) e Raphael Veiga (Palmeiras)

Atacantes: Hulk (Atlético-MG) e Artur (Red Bull Bragantino)

Técnico: Cuca (Atlético-MG)

Assim, a seleção da Bola de Prata 2021 é composta por: Everson; Mariano, Júnior Alonso, Léo Ortiz e Guilherme Arana; Edenilson, Jair, Raphael Veiga e Nacho Fernández; Arthur e Hulk. Técnico: Cuca

Além da Bola de Prata, a ESPN entregou outras quatro honrarias no evento de premiação. A Bola de Ouro - do jogador com a melhor média geral de pontuação entre todas as posições -, ao artilheiro, ao gol mais bonito e ao jogador tido como revelação do Brasileirão. Nestas categorias os vencedores foram: