Qual foi a lesão sofrida por Kylian Mbappé no jogo do PSG na Liga dos Campeões?

O atacante foi substituído contra o Benfica com uma lesão no tornozelo

Kylian Mbappé foi a estrela da noite nesta terça-feira (11). Contra o Benfica, pela Liga dos Campeões, o francês bateu um recorde, gerou polêmicas fora de campo e... saiu substituído nos minutos finais.

A saída do atacante, com dores no tornozelo, gerou preocupações no torcedor do PSG e da seleção francesa. Mas sua situação não parece ser grave.

Mbappé sentiu dores e teve que ser substituído após uma entrada de Grimaldo, lateral do Benfica. A opção por sua saída foi mais uma precaução do Paris Saint-Germain do que qualquer outra coisa.

Getty Images

"Ele tentou se manter até o fim. Foi uma leve torção após uma entrada maldosa. Sentiu dores e preferimos poupá-lo.", explicou o treinador Christophe Galtier na coletiva após o jogo.

Com uma leve torção no tornozelo, Mbappé não deve perder muitos minutos por conta de tal lesão e pode estar disponível para enfrentar o Olympique de Marselha, no próximo domingo (12).

Mas o jogo não foi só ruim para o atacante. Kylian Mbappé também se transformou no jogador do PSG com mais gols na Champions League (31), ultrapassando marca de Edinson Cavani