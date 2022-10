Kylian Mbappé quer deixar PSG em janeiro: qual será o novo time do francês?

Atleta de 23 anos renovou neste ano com a equipe da capital, mas desavenças internas podem fazê-lo mudar de opinião para o início de 2023

Mesmo após uma renovação de contrato até 2025 com o PSG, além de recusar a ida ao Real Madrid, Kylian Mbappé quer uma saída do clube na próxima janela de transferência, em janeiro. A decisão do jogador veio após diversas situações complicadas envolvendo o clube da capital francesa.

Neste ano, o jogador terminaria seu acordo com o clube e se tornaria um agente livre, mas pessoas do PSG e de fora da equipe, incluindo o presidente francês Emmanuel Macron, o convenceram a renovar com o time, fechando o contrato até o ano de 2025. Havia na época grande relutância por parte dos parisienses contra propostas do Real Madrid, que torna-se agora uma possibilidade de futuro para o jogador.

Além dos Blancos, o Liverpool também está aberto a contratar Mbappé, como outro clube de grande expressão. A equipe comandada por Jurgen Klopp perdeu Sadio Mane para o Bayern de Munique, e agora busca retomar o bom futebol para pelo menos o ano que vem, após a Copa do Mundo do Qatar.

Mbappé criou desavenças internas no clube, incluindo com o companheiro brasileiro Neymar, como o caso de "quem seria o batedor oficial de pênaltis do PSG", além de uma possível "indireta" para o técnico Christophe Galtier na última rodada da Ligue 1, no duelo contra o Reims, publicando uma foto em seu Instagram com uma hashtag que dizia: Pivotgang, sobre ter sido um "atacante solitário" no embate.