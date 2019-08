Qual é o segredo de Cuca em relação a Dani Alves e Juanfran?

Em sua apresentação, o espanhol lançou no ar o mistério sobre como o São Paulo poderá ser escalado no futuro

Em sua apresentação como jogador do , Juanfran disse que “vai dar a vida” em campo e classificou o Tricolor como maior clube do e América. Mas surpreendeu ao falar sobre um “plano secreto” dito por Cuca após sua conversa com o técnico.

O mistério da conversa que Juanfran disse ter tido com o treinador, e também com Dani Alves, envolve as possibilidades de escalação que o São Paulo passa a ter com a chegada dos veteranos – algo que também não deixa de ser irônico, dado que ambos construíram as respectivas carreiras na lateral-direita, justamente a posição mais carente no elenco.

Se tudo seguir como o planejado, a tendência é vermos Juanfran ocupando a lateral-direita e Dani Alves, que recebeu a camisa 10, jogando do meio para a frente. Mas existem, claro, outras opções. Contudo, levando em consideração o melhor apresentado individualmente por cada um, este plano secreto pode ser posto em ação, ao menos na teoria, em situações bastante específicas.

Juanfran

Aos 34 anos, o espanhol passou as últimas nove temporadas no . E como acontece com praticamente todos os jogadores do meio para trás na equipe espanhola, treinada por Diego Simeone, Juanfran demonstrou boa qualidade defensiva nos últimos anos. É um bom jogador para o flanco direito, e dentre as outras funções que pode desempenhar, a principal delas é um pouco mais avançado, na meia pelo mesmo canto, ou então na lateral esquerda – onde foi poucas vezes utilizado. Jogar como zagueiro não foi tão constante ao longo de sua carreira, mas a leitura defensiva do jogo não o impede de se arriscar por ali – ainda mais em um futebol menos intenso, como no Brasil.

Dani Alves

Já o baiano demonstrou, ao longo de sua carreira, uma paleta mais completa de opções. Não apenas foi consagrado como lateral-direito, como escreveu o nome entre os maiores de todos os tempos na posição, mas a veia ofensiva e criatividade para construir jogadas sempre foi sua característica mais forte. Recentemente foi eleito, aos 36 anos, craque da atuando no flanco destro. Entretanto, em sua última temporada no desempenhou mais vezes a função de meio-campista e meia. Na única temporada vestindo a camisa da , chegou a jogar como zagueiro. Mas, salvo em caso de extrema necessidade, é difícil imaginá-lo repetindo a dose com a camisa Tricolor.

E a surpresa de Cuca?

Quanto ao mistério dito por Juanfran, só o tempo vai mostrar. Contudo, é possível imaginar que eventuais surpresas possam acontecer ou durante o decorrer de uma partida – com os dois reforços se alternando entre as posições de meia e lateral, para confundir o adversário – ou dependendo de uma estratégia visando, especificamente, o oponente: por exemplo, Juanfran na lateral-esquerda e Dani Alves na direita. Ou o espanhol na zaga ao lado do baiano.

De qualquer forma, independentemente das muitas organizações táticas que o treinador do São Paulo possa vir a usar com Juanfran e Dani Alves, a certeza que o torcedor pode ter, neste momento, é que são jogadores que chegam para somar em experiência junto ao grupo, mas acima de tudo entregarão qualidade - e isso não é segredo para ninguém.