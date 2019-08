Juanfran promete “dar a vida” pelo São Paulo e fala em plano secreto de Cuca

O lateral-direito prometeu entrega, legado e polivalência em sua apresentação oficial com a camisa Tricolor

Contratado pelo após nove temporadas de sucesso a serviço do , Juanfran chegou otimista não apenas com a parceria com Dani Alves, mas com o que o Tricolor poderá fazer em campo.

Aos 34 anos, o lateral-direito classificou o São Paulo como maior clube da América e prometeu não apenas “deixar a vida” em campo: disse que vai buscar dar uma cara vitoriosa, com a sua experiência, ao time treinado por Cuca, que aliás promete boas surpresas com as novas contratações.

Na tarde desta sexta-feira, o lateral-direito Juanfran foi apresentado e conheceu sua nova casa. Agora #LaCasaDeJuan é oficialmente o Morumbi!



Saiba mais: https://t.co/GtR9CcHslt pic.twitter.com/7DewC5YoOc — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 9, 2019

“Eu acredito que o São Paulo, quando pensou em mim e no Dani, pensou em dois jogadores de hierarquia, que podem ajudar a equipe em qualquer posição. Falei com o Cuca, tem um plano um pouco secreto (risos). Não posso contar. O São Paulo ganha muito com a nossa chegada. Não só pelo jogador, mas como pessoa. Vamos ajudar os mais jovens a serem melhores jogadores. Dani sabe, nos falamos. Queremos ajudar a equipe em qualquer posição. Cuca, com seu plano, já nos disse onde vai nos colocar”, explicou o espanhol.

“Temos uma grande equipe, posso jogar em muitas posições. Sem problemas. Poso me adaptar na lateral direita, esquerda. Eu quero jogar. Jogar, contribuir e ajudar”, garantiu.