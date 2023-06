Qual é a lesão de Marcelo no Fluminense e quando o lateral volta a jogar?

Lateral-esquerdo perdeu nove de dezoito jogos possíveis pelo Tricolor desde seu retorno

O Fluminense confirmou que o lateral-esquerdo Marcelo teve lesão na panturrilha detectada após exames de imagem. Ainda segundo o clube, o jogador não tem prazo para retornar aos gramados.

Marcelo não entra em campo pelo Fluminense desde o dia 16 de maio. O lateral ficou de fora dos jogos contra Botafogo, Corinthians, The Strongets e Flamengo. O atacante sentiu a lesão na primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil, diante do rival Rubro-Negro.

“O lateral Marcelo teve uma lesão na panturrilha direita durante treinamento nesta sexta-feira (02/06). Após realizar um exame de imagem, o atleta segue tratamento no Departamento Médico do clube”, diz a nota emitida pelo Fluminense.

Desde que voltou ao clube carioca, Marcelo disputou apenas nove jogos e foi ausência em outros nove. Ele já é desfalque garantido para o confronto diante do Red Bull Bragantino, neste domingo (4).