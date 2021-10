Qual a multa de Raphinha e até quando ele tem contrato com o Leeds?

Brasileiro do Leeds United é o principal destaque da equipe na temporada e é monitorado por diversos clubes europeus

Nos últimos meses, a vida do brasileiro Raphael Dias Belloli, o Raphinha se tornou um dos centros de atenção dos jogadores 'brasucas' na Europa. O atacante de 24 anos faz mais uma boa temporada jogando pelo Leeds United e isso rendeu-lhe uma convocação para a Seleção brasileira.

Desde o fim da temporada 2020/21, Raphinha já é monitorado por diversos clubes europeus. Chegou-se a especular fortemente que ele poderia ter ido para o Liverpool no meio do ano, mas permaneceu no Elland Road para defender o Leeds.

A Goal responde às principais perguntas a respeito da situação contratual do jovem brasileiro, que deve ser um dos atletas mais assediados por outros clubes nas próximas janelas de transferências.

Até quando vai o contrato de Raphinha no Leeds?

De acordo com o Transfermarkt, Raphinha tem contrato com o Leeds United até 30/06/2024.

Qual a multa rescisória de Raphinha no Leeds?

Segundo informações divulgadas pelo UOL Esporte, o contrato do brasileiro com o Leeds United não tem multa rescisória, o que colocaria todo o poder de decisão de vender ou não nas mãos da diretoria dos Whites.

Em quais times Raphinha já jogou?

Raphinha é formado na base do Avaí, mas saiu do Brasil antes mesmo de jogar como profissional.

Em 2016, foi vendido do Avaí para o Vitória de Setúbal, de Portugal e dois anos depois se transferiu para o Sporting.

Sua boa temporada no time português rendeu-lhe uma oferta do Rennes, da França, onde também ficou por só um ano. Em outubro de 2020, o Leeds contratou o atleta por 17 milhões de libras (algo em torno de R$ 123 milhões à época).

Agora, times como Liverpool e PSG parecem estar interessado no camisa 10 do time inglês. A tendência é que ele não continue no Leeds para a próxima temporada.