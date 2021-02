Quem é Raphinha, o brasileiro do Leeds que está na mira do Liverpool

Alvo dos Reds, meia-atacante do Leeds foi relevado pelo Avaí, e é natural de Porto Alegre

Mais um brasileiro no elenco do Liverpool? De acordo com informações obtidas pela Goal, Raphinha está na mira da diretoria dos Reds para a próxima temporada.

O jogador é uma das grandes sensaçoes da atual temporada da Premier League, após ter sido contratado por 18.6 milhões de euros.

Revelado pelo Avaí, Raphinha registra seis gols e seis assistências em 26 jogos disputados. Depois do Avaí, o meia-atacante passou também pelo Vitória de Guimarães, e pelo Sporting de Portugal, antes de assinar com o Rennes, da França.

“O Raphinha pode jogar na Champions League e ter visibilidade a nível europeu, mas em vez de ficar no Rennes, que tem um grande desafio desportivo, prefere ir jogar para um clube de segunda categoria na Inglaterra˜, escreveu um torcedor quando recebeu a notícia da venda do brasikeiro.

Natural de Porto Alegre, Raphinha, e, entrevista exclusiva à Goal em 2020, relembrou as suas raízes ao lado do pai, quando trabalhou para lançar um projeto na cidade natal que tem como foco ajudar as crianças carentes.