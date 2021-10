Qual a escalação do Santos contra o São Paulo?

O Santos está na 16ª posição do Brasileirão, com 24 pontos em 22 partidas

Sem vencer há oito jogos e com um pé na zona de rebaixamento, o Santos chega pressionado por uma vitória no Brasileirão. Agora, o Peixe visita o São Paulo em busca dos três pontos nesta quinta-feira (7). Importante lembrar que o treinador, Fábio Carille, ainda não venceu desde que assumiu o time

O Santos está na 16ª posição do Brasileirão, com 24 pontos em 22 partidas - um ponto a mais que o primeiro da zona do rebaixamento. Carille, no entanto, sofre uma forte pressão da torcida pelos últimos resultados. Desde que assumiu o Peixe, o treinador comandou o time em quatro partidas, com dois empates e duas derrotas - inclusive uma eliminação na Copa do Brasil.

Para o jogo, o treinador deve contar com peças importantes, mas com alguns desfalques no sistema defensivo. As baixas começam pelos zagueiros Luiz Felipe, Kaiky e Robson Reis todos machucados.

Além disso, o treinador não deve contar com o goleiro John, e o lateral Madson. Já no meio-campo, Carille não terá Kevin Matheus e Sandry também machucados.

A novidade é a volta de Jobson. O volante estava fora dos gramados desde janeiro desse ano, e começará o jogo no banco de reservas.

O provável time do Santos contra o São Paulo é formado por: João Paulo; Vinicius Balieiro, Velázquez, e Wagner; Marcos Guilherme, Camacho, Zanocelo, Sánchez e Felipe Jonathan; Marinho e Léo Baptistão.

A novidade é Marinho formando a dupla de ataque com Léo Baptistão, sem contar com o meio-campo de muita marcação.

A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Morumbi. Aqui na Goal, você pode acompanhar o tempo real do jogo clicando AQUI.