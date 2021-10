Qual a escalação do São Paulo contra o Santos?

Hernán Crespo, técnico do São Paulo, vai pressionando para o jogo em busca de uma vitória

Pressionado por um desempenho melhor, o técnico Hernán Crespo quer encontrar o caminho da vitória com o São Paulo. Dessa vez, o Tricolor enfrenta o Santos nesta quinta-feira (7), pelo clássico San-São. Vale lembrar que será o primeiro jogo com torcida do São Paulo no campeonato.

O São Paulo ocupa a 14ª posição do Brasileirão, com 28 pontos em 23 partidas. Crespo, por sua vez, vem sofrendo uma forte pressão por conta do baixo desempenho da equipe, além de alguns empates nos últimos jogos. A diretoria do clube, no entanto, ainda defende a permanência do treinador, principalmente pela conquista do Campeonato Paulista.

Para o duelo, o São Paulo deve ter alguns desfalques. Apesar de ter treinado durante a semana, o lateral Orejuela foi vetado da partida, enquanto Igor Vinicius ainda se recupera de um trauma no olho.

Além disso, o treinador não deve contar com Wiliiam, que está lesionado. Já o meio-campista Martín Benítez ainda é dúvida - já que não apareceu no time titular que treinou durante a semana.

Time do São Paulo que treinou quarta-feira para o clássico vs Santos: Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Gomes, Liziero, Luciano, Rodrigo Nestor e Welington; Rigoni e Marquinhos@GoalBR — Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) October 7, 2021

Para fechar, Arboleda, com a seleção do Equador, é desfalque, junto com Galeano, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Hernán Crespo, porém, poderá contar com Gabriel Sara no banco de reservas.

No treino de quarta-feira, Crespo trabalhou com essa formação: Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda, Léo; Igor Gomes, Liziero, Luciano, Rodrigo Nestor e Welington; Rigoni e Marquinhos.

Já nesta quinta-feira pela manhã o técnico testou o time com Calleri e Luan entre os titulares, e sem três zagueiros: Tiago Volpi; Igor Gomes, Miranda, Léo e Welington; Luan, Rodrigo Nestor e Luciano; Rigoni, Marquinhos e Calleri.

A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Morumbi. Aqui na Goal, você pode acompanhar o tempo real do jogo clicando AQUI.