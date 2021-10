Qual a escalação do Santos contra o Athletico-PR?

Peixão vai sem Marinho e Zanocelo; time precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento

Neste sábado (30), às 17h (de Brasília), o Santos vai à Arena da baixada para brigar com o Athletico, que passou para a final da Copa do Brasil em seu último duelo disputado.

Com relação ao Peixão, no seu último jogo venceu o Fluminense por 2 a 0, com gols de Madson e Tardelli.

A difícil fase do Santos leva a dúvida aos seus torcedores: qual a chance de ocorrer o primeiro rebaixamento do alvinegro praiano em 2021? Dependerá só da continuidade do clube nos últimos jogos do Brasileirão, e o jogo deste sábado está incluso nesta conta.

Vinicius Zanocelo e Marinho estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, portanto, a escalação para enfrentar o Furacão deverá ser: João Paulo; Danilo Boza, Velázquez e Robson; Vinícius Balieiro, Madson, Marcos Guilherme e Felipe Jonathan; Lucas Braga, Tardelli e Ângelo.