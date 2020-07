Qual a culpa que Messi tem nos problemas do Barcelona?

Messi, um mau presidente, um diretor esportivo incompetente, um treinador fraco, um péssimo capitão, responsável pela saída de Neymar… Messi culpado

Messi é culpado por ser um mau presidente, um diretor esportivo incompetente, um treinador ruim e um capitão infeliz. Messi é culpado pela diretoria que o usa como um escudo para esconder a péssima administração. Ele é culpado pela crise financeira, pelas crises políticas que se instalam no clube e, claro, é culpado por gastar nos últimos anos mais de um bilhão de euros em contratações que não deram certo.

Quando Messi não está sendo culpado por ser um mau presidente, é porque é culpado por ser um diretor esportivo pior, o grande motivo por trás da saída de Pep Guardiola, o responsável por contratar Tata Martino, demitir Luis Enrique e Valverde e, naturalmente, por contratar “Johan” Setién. Messi culpado.

Quando Messi não é culpado por ser um mau presidente ou um diretor esportivo incompetente, é o culpado por ser um treinador ruim, culpado por Ronaldinho ter saído da academia, de pedir a cabeça de Ibrahimovic, de tornar sua vida impossível. Culpado pela transferência de Neymar, pelas lesões de Dembélé, pelas crianças que deixam La Masia e pelas substituições de Griezmann. Messi culpado.

Quando Messi não é o culpado por ser um mau presidente, um diretor esportivo incompetente, ou por ser um treinador ruim, ele é o culpado por ser um péssimo capitão dentro do vestiário e, claro, é o culpado pelo vencer quatro das últimas seis Champions. Messi culpado.

Quando Messi não é culpado por ser um mau presidente, um diretor esportivo incompetente, um treinador ruim ou um péssimo capitão, é culpado por não ser um dos jogadores mais importantes da história do Barça, porque não mudou o história do clube, não foi uma referência e foi personagem secundário em mais de 30 títulos, manipulando suas seis Bolas de Ouro e muitas outras Chuteiras de Ouro que não têm valor, porque, na verdade, Messi é uma grande mentira. Messi culpado.

Messi foi culpado por tudo aquilo que se pode imaginar e será culpado por tudo o que for necessário. É fácil culpá-lo. Talvez seja culpado pelos dados mais recentes do desemprego e também pelo aquecimento global. E, claro, ele está farto disso. Na verdade, Messi é culpado por levar o ao topo do mundo e por ter passado mais de uma década suportando o peso de um clube histórico, administrado histericamente. Messi culpado.