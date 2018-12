Quantos gols Lionel Messi marcou na carreira?

A estrela argentina tem a quantidade de gols proporcional ao jogador que é: um dos melhores da história

Apesar de todo seu esforço individual, Lionel Messi só conseguiu levar a Argentina até as oitavas de final da Copa do Mundo 2018, depois de comandar a reação e evitar um vexame albiceleste ainda na fase de grupos.

Com um gol marcado na Rússia, Leo não conseguiu dar sequência a uma temporada muito boa frente ao gol, na qual conquistou a Chuteira de Ouro do futebol europeu com as cores do Barcelona, clube pelo qual iniciou a temporada 2018-19 com uma enorme média de gols.

Colecionador de troféus individuais e coletivos, a estrela argentina acumulou uma enorme quantidade de gols, nada menos que 637 em 782 jogos no total entre Barça e Argentina. Confira seus números no detalhe!

GOLS NO CAMPEONATO ESPANHOL

No que diz respeito aos clubes, Lionel Messi só jogou pelo Barcelona a nível profissional, com quem disputou até o momento 653 jogos oficiais ao longo de sua carreira, marcando 571 gols.

Em La Liga o argentino disputou 431 partidas pelo Barça e marcou 397 gols, ultrapassando o recorde de Gerrard Muller em torneios nacionais (365 em 427 jogos pelo Bayern).

NA CHAMPIONS LEAGUE

Lionel Messi ganhou quatro títulos da Champions League, marcando em duas finais, ambas contra o Manchester United (2009 e 2011), e soma 106 gols em 128 partidas no certame europeu.

EM TORNEIOS DE COPA



Na Copa do Rei, Lionel Messi também coleciona marcas muito boas. O '10' Blaugrana jogou 68 jogos nesta competição e marcou 48 gols.

Na Supercopa da Espanha, o argentino também é fatal, tendo disputado 18 partidas marcando 13 gols. Quanto à Supercopa da Europa, Messi tem três gols em quatro jogos.

Enquanto isso, no Mundial de Clubes o argentino tem mais gols do que jogos disputados: cinco gols em cinco compromissos.

NA SELEÇÃO ARGENTINA

Embora a Seleção Argentina tenha sido criticada em várias ocasiões, o craque do Barça tem 65 gols em 128 aparições, o que faz ter uma média de 0,51 gols por jogo. Desses, são seis gols em 19 partidas de Copa do Mundo.

Por enquanto, não conseguiu nenhum título com a Albiceleste, embora tenha jogado uma decisão da Copa do Mundo e três finais de Copa América.