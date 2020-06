Griezmann está perdendo a luta para não ser mais um a "flopar" no Barcelona

Atacante francês pode se juntar a Dembélé e Coutinho como os recentes reforços milionários que decepcionaram no Camp Nou

O empate por 2 a 2 entre Celta e Barcelona poderia ser evitado por Antoine Griezmann. O francês não começou a partida como titular mas entrou no decorrer do jogo para assegurar que o Barça não perderia nenhum ponto em Vigo. Porém, muitos culparam o camisa 17 pelo gol de empate de Iago Aspas nos minutos finais.

Griezmann era o primeiro homem da barreira formada por Marc-André Ter Stegen para impedir que a bola chegasse ao gol. Porém, a bola passou justamente ao lado do francês, que virou de costas na cobrança da falta. O goleiro alemão, com a visão bloqueada, nada pôde fazer.

Este é apenas um dos diversos momentos que Griezmann não quer guardar nesta primeira temporada no Camp Nou. Quase um ano depois do Barça pagar 120 milhões de euros (R$ 505 milhões na época) para tirá-lo do , o sonho do craque se transformou em pesadelo.

E é justamente o Atlético de Madrid o adversário do Barcelona nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília). E o time colchonero adoraria relembrar o atacante francês do que ele perdeu ao deixar o Wanda Metropolitano. O time de Diego Simeone voltou muito bem após a paralisação, diferente do Barça comandado pelo pressionado Quique Setién.

Sob o comando de Simeone, Griezmann se tornou um dos jogadores mais letais do mundo atuando como segundo atacante ou como falso nove e foi um dos principais responsáveis pelo novo status do Atleti na e na Europa. Porém, no Barça, ele não tem a mesma liberdade que antes tinha e não se adapatou jogando pelo lado esquerdo do campo.

Faltando seis jogos para o fim de LaLiga, o francês soma apenas oito gols e quatro assistências em 31 partidas. Em 2018-19, ele anotou 15 gols e oito assistências em 2017-18, foram 19 bolas nas redes e mais nove passes para gols.

"Eu não considero o valor dos jogadores", disse Setién após o empate na última rodada. "As decisões que eu tomo são técnicas. Não são decisões precipitadas e são feitas com as melhores intenções para o time".

Da mesma maneira que é difícil ver Setién como treinador do por muito tempo, o mesmo acontece com Griezmann, principalmente com a ascensão de Ansu Fati. Porém, é ainda mais complicado imaginar um time pagando perto de 100 milhões de euros para tirar o francês do time.

Griezmann, se continuar nesta sina, deve se juntar a Ousmane Dembélé e Philippe Coutinho como os "flopados" do Camp Nou, que também foram contratados a peso de ouro e pouco fizeram pelo time catalão. Se nada mudar, o camisa 17 será mais uma decepção no Barcelona. E não foi assim que ele planejou sua carreira após a saída do Atleti.