Barcelona e os problemas a resolver: o primeiro é conter crise interna

Com Messi insatisfeito com a diretoria do clube, problemas internos do Barcelona não respingam dentro de campo, segundo Piqué, mas voltam à tona

Nesta última quarta-feira, depois de atuação razoável, o Barcelona foi eliminado das quartas de final da Copa do Rey diante do Athletic Bilbao, nos domínios da equipe basca. Mesmo que o clube catalão não tenha jogado mal, Messi foi aquém do esperado, após sua polêmica com Eric Abidal, e torcedores voltaram a se perguntar: estaria a crise institucional no Barça respingando dentro de campo?

Expllicando a polêmica: no início desta semana, em entrevista, Eric Abidal, atual diretor de futebol do , fez declarações à imprensa de que certos jogadores não estariam se dedicando ao máximo. Messi, em suas redes sociais, expôs sua insatisfação com a atitude do dirigente e até animou torcedores de outras equipes, que sonham em contar com o argentino.

Para Piqué, a postura da equipe, depois de toda a polêmica, foi elogiosa. "Estamos felizes de como nós reagimos aos problemas internos, mas sabemos que a eliminação é um golpe muito duro. Trazer as coisas à tona agora, no meio da temporada, não ajuda. Todo mundo sabe o que falou e o que fez. Resolveremos no final do ano."

Jordi Alba foi outro que foi perguntado sobre as polêmicas, proferindo palavras um tanto quanto mais fortes sobre toda a situação, não poupando críticas ao diretor Eric Abidal.

"Cada um tem sua opinião. Quem está dando a cara a tapa são os jogadores e a comissão técnica. Já ouvimos muita mer** de fora, pra ter que ouvir de mer** de dentro do clube. Responderemos dentro de campo. Abidal foi um jogador de futebol. Sabe que tem coisas que tem que ficar dentro de um vestiário. Tem que ter esta percepção. Jogamos bem, não merecemos perder, foi triste."

O começo do ano do Barcelona não é nada bom. O clube foi eliminado da Supercopa da ainda nas semi finais, caiu agora para o clube basco na Copa do Rey, perdeu a primeira colocação da para o . Em 2020, o Barça tem apenas 47,6% de aproveitamento.

Pra piorar, daqui em diante, certamente a cada tropeço do Barcelona, a polêmica Messi - Abidal voltará aos noticiários. Além de tudo, o clube também sofre com lesões e elenco extremamente curto: neste momento, o clube tem apenas 14 jogadores profissionais disponíveis para a Liga dos Campeões.

Parece claro que o Barcelona precisa resolver este assunto o quanto antes. Não só para garantir que seu principal jogador continue satisfeito no clube catalão e evitar uma perda histórica, mas para os problemas extra-campo pararem de afetar o futebol da equipe. Pelas declarações de Jordi Alba, está claro para todos que o time não está imune a crise institucional que ronda o Camp Nou.

O Barcelona retorna aos gramados neste próximo domingo (09), às 17h (de Brasília), diante do , pela 23ª rodada da La Liga.