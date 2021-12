Quais times vão disputar a Pré-Libertadores em 2022?

Após alongamento das vagas para os classificados para a Copa Libertadores de 2022, nove brasileiros disputarão a maior competição internacional da América do Sul no ano que vem, com sete clubes conquistando as vagas diretas e os outros dois, sendo Fluminense e América-MG, os que irão jogar a Pré-Libertadores.

O Fluzão, com 54 pontos conquistados, ficou próximo de garantir a vaga direta para o torneio, mas com a vitória do RB Bragantino nesta última quinta-feira (09), com gol marcado por Arthur no final de jogo, o Tricolor do Rio ficou apenas com a Pré-Libertadores.

Já o Coelho tinha chances menores de conquistar a vaga direta, pois mesmo vencendo o São Paulo, ficou com 53 pontos, três atrás do Bragantino, último dos clubes que conseguiram ir diretamente para a Liberta. Mesmo que os resultados fossem favoráveis, o saldo de gols do América ainda seria menor do que o do Massa Bruta, mantendo o clube mineiro fora do G-6.

Como funciona a Pré-Libertadores?

Em três etapas, 19 times se enfrentam até que sobrem apenas quatro times. Veja a seguir como funciona cada uma das fases:

Primeira Fase

Seis clubes (Barcelona de Guayaquil, Olimpia, Universidad César Vallejo, Montevideo City Torque, Deportivo Lara e o mais um classificado da Bolívia, ainda não definido) jogam em duelos definidos por sorteio. Três avançam para a Segunda Fase e os outros três derrotados se despedem da competição.

Segunda Fase

Os três vencedores da fase anterior chegam a esta etapa encontrando os 13 times restantes (América-MG, Fluminense, Estudiantes, Audax Italiano, Everton, Universidad Católica-EQU, Guaraní, Universitario, Plaza Colonia e Monagas, outros dois colombianos e um boliviano que ainda não estão definidos). Os clubes realizam novos duelos, definidos em sorteio, e apenas oito vão para a última etapa. Os outros oito saem da Libertadores e, assim como os eliminados da Primeira Fase, não garantem vagas na Sul-Americana.

Terceira Fase

Os oito times que restaram duelam entre si, em confrontos definidos por sorteio, e brigam por quatro vagas. Os quatro vencedores vão para a parte principal da LIbertadores, enquanto os outros conseguem a chance de disputar a Sula.