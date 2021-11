G6, G8, G9? Como ficam as vagas de classificação à Libertadores 2022

Além da chance de vencer o título mais importante da América do Sul, a classificação para a Copa Libertadores também representa, nos dias de hoje, um impulso nas finanças dos clubes. Assim, todos querem ficar na zona de classificação no Brasileirão para obter uma das vagas.

O problema é que é impossível saber, ao menos neste momento, como ficarão alocadas as vagas no Campeonato Brasileiro. Isso porque poderemos ter um G6, um G7, um G8 ou até um G9, dependendo de quem ficar com o título da Copa do Brasil, da Libertadores e da Sul-Americana.

Naturalmente, os seis primeiros colocados se classificam para o torneio continental: do campeão nacional até o quarto lugar, diretamente para a fase de grupos, e do quinto ao sexto, para a pré-Libertadores. No entanto, a Copa do Brasil, a Sul-Americana e a Libertadores mudam este cenário. Cada uma das competições abre uma vaga direta na fase de grupos para seu vencedor.

Listamos, então, todas as possibilidades de como as vagas serão distribuídas no Brasileirão. Confira:

Como a final da Libertadores pode afetar o G6 do Brasileirão?

Palmeiras e Flamengo, finalistas da Libertadores 2021, já estão praticamente garantidos na próxima edição do torneio pelo Brasileirão. Ou seja: temos grandes chances de abrir uma vaga extra no G6.

O Rubro-Negro, inclusive, já nem pode mais ser ultrapassado pelo Internacional, sétimo colocado, e garantirá a existência pelo menos do G7 em caso de vitória.

Como a final da Copa Sul-Americana pode afetar o G6 do Brasileirão?

Já na final da Copa Sul-Americana, poderemos também ver uma nova vaga sendo aberta no Brasileirão.

Isso porque o RB Bragantino, um dos finalistas, é o quarto colocado do Brasileirão e tem boas chances de terminar entre os seis primeiros. Nesse caso, abrirá uma nova vaga na Libertadores caso seja campeão.

Já o Athletico-PR, em 13º, com 41 pontos, tem poucas chances de terminar na zona de classificação da Libertadores. Assim, caso o Furacão vença a Sul-Americana, não devemos ter um G9 no Campeonto Brasileiro.

Como a final da Copa do Brasil pode afetar o G6 do Brasileirão?

Já garantido na Libertadores, o Atlético-MG irá abrir mais uma vaga caso seja campeão da Copa do Brasil.

Caso o Athletico-PR vença, também, não deve abrir vaga extra e aumentar o G6 para G8 ou G9. Com uma exceção: se o time paranaense vencer tanto a Copa do Brasil quanto a competição continental, obrigatoriamente abrirá mais uma vaga no Brasileirão, já que segundo o regulamento da CBF, a vaga não fica para o vice da Copa, e sim, vai direto para a liga nacional.

Como podem ficar as vagas para a Libertadores no Brasileirão?

Se considerarmos a situação atual da tabela (dados atualizado em 19 de novembro de 2021), as vagas para a Libertadores ficariam assim, dependendo de quem vencer nas finais:



Título do Athletico-PR na Sul-Americana:

Flamengo e Atlético-MG campeões: G8

Palmeiras e Atlético-MG campeões: G8

Flamengo e Athletico-PR campeões: G8

Palmeiras e Athletico-PR campeões: G8

Isso significa que caso o Athletico realmente termine fora do G8, mas vença a Sul-Americana, independemente do que acontecer, teremos oito vagas para a Libertadores no Brasileirão (nesse caso, o sétimo e o oitavo lugar iriam para a pré-Libertadores).

Título do RB Bragantino na Sul-Americana:

Flamengo e Atlético-MG campeões: G9

Palmeiras e Atlético-MG campeões: G9

Flamengo e Athletico-PR campeões: G8

Plameiras e Athletico-PR campeões: G8

Nesse caso, podemos ter o famoso G9: basta que o Atlético-MG derrote o Athletico-PR na final da Copa do Brasil (assim, o oitavo e o nono lugar iriam para a pré-Libertadores).



Classificação atual do Brasileirão e quem estaria classificado em caso de G8 ou G9?

POSIÇÃO TIME PTS J V SG 1 ATLÉTICO-MG 71 32 22 +29 2 FLAMENGO 63 32 19 +34 3 PALMEIRAS 58 33 18 +13 4 RED BULL BRAGANTINO 52 34 13 +10 5 CORINTHIANS 50 33 13 +3 6 FORTALEZA 49 33 13 -1 7 INTERNACIONAL 47 33 12 +6 8 FLUMINENSE 45 33 12 -3 9 AMÉRICA-MG 45 33 11 +1 10 CEARÁ 45 33 10 +2

G8

Classificação direta para a fase de grupos: Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Corinthians e Fortaleza (1º a 6º);

Classificação para a pré-Libertadores: Internacional e Fluminense (7º e 8º);

G9