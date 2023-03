Quais são os jogadores do Palmeiras vítimas de golpe com criptomoeda?

Gustavo Scarpa e Mayke acusam empresas de golpe milionário; Willian Bigode está envolvido

Um problema financeiro envolvendo jogadores do Palmeiras veio à tona, nesta sexta-feira (19), quando o GE.com e a ESPN divulgaram que o lateral Mayke e o meio-campista Gustavo Scarpa estão processando a empresa do atacante Willian Bigode por conta de investimentos em criptomoedas.

Os jogadores Mayke, lateral-direito do Palmeiras, e Gustavo Scarpa, meio-campista que hoje defende o Nottingham Forest, da Inglaterra, fizeram um boletim de ocorrência, no qual relatam ter perdido cerca de R$ 10,4 milhões em investimentos feitos em criptomoedas. No BO são citadas três empresas, uma delas ligada ao ex-companheiro deles no Verdão, o atacante Willian, atualmente no Fluminense.

Segundo o documento ao qual o GE.com teve acesso, Mayke teria aportado R$ 4,083 milhões, enquanto Scarpa teria investido R$ 6,3 milhões, com promessas de rendimentos entre 3,5% e 5% ao mês. A empresa responsável pelos investimentos é a Xland Holding Ltda, com indicação da WLJC Gestão Financeira, empresa da qual Willian é dono.

No entanto, quando a dupla tentou sacar os valores prometidos para o ano passado (19 de agosto para Scarpa e 12 de outubro para Mayke), não obtiveram sucesso, e agora vão à Justiça contra as empresas responsáveis, buscando reaver os valores, bem como a rescisão do contrato firmado e, no caso do lateral, o valor que deveria ser pago pelo período do investimento. A ESPN divulgou as reclamações feitas contra cada empresa.

Xland: "Por não realizar o pagamento no prazo determinado no contrato e não fornecer qualquer notícia acerca do dinheiro investido, tampouco realizar os pagamentos e devolução do valor"

WLJC: "Por ter indicado os serviços e ainda atuar como parceira comercial atraiu a responsabilidade solidária e deve responder, igualitariamente, pelos danos causados"

Soluções Tecnologia Eireli: "Por ser a responsável pelo recebimento e transformação da moeda corrente para criptomoedas, age em parceria com a ré Xland e deve responder pela devolução e ressarcimento"

Segundo a ESPN, Willian já prestou depoimento à polícia na investigação e disse também ser vítima, e ter perdido cerca de R$ 17,5 milhões no caso, posicionamento que foi reforçado com nota oficial (veja abaixo).

Os jogadores fizeram reclamações separadas. O processo de Scarpa corre na 10ª Vara Cível, e o do Mayke na 14ª Vara Cível, ambos na cidade de São Paulo. E, de acordo com a apuração da ESPN, os dois não teriam sido os únicos prejudicados por este golpe, que foi aplicado em outros jogadores do Palmeiras e do Fluminense.

Veja a nota oficial de Willian e da WLJC:

"Willian e WLJC Consultoria e Gestão Empresarial através de seus advogados vêm por meio desta nota em razão das últimas notícias esclarecer que, assim como Mayke e Scarpa, Willian também se sente vítima da Xland, já que, somando os rendimentos com o capital aportado, teve um prejuízo de aproximadamente R$ 17.500.000,00 (dezessete milhões e quinhentos mil reais) com a Xland, uma vez que solicitou o resgate dos valores em novembro de 2022 a até hoje não recebeu qualquer quantia.

Willian foi apresentado aos sócios da Xland, Gabriel e Jean, por Marçal Siqueira, pessoa de sua extrema confiança.

Após reuniões que envolveram advogados, Gabriel e Jean, Willian sentiu-se confortável em iniciar os investimentos na Xland, porque acreditou na idoneidade da empresa.

Somente após investir capital próprio e porque lhe foi apresentado uma série de garantias, Willian comentou sobre a empresa Xland para Gustavo, que se interessou pelo investimento e procurou sua empresa WLJC para obter mais informações.

Destaca-se que a empresa WLJC não é uma corretora muito menos tem poderes para realizar investimento em nome de seus clientes, atuando exclusivamente no ramo do planejamento financeiro.

Mayke é cliente da empresa WLJC que presta o serviço de planejamento financeiro.

Ressalta-se que quanto ao Scarpa, somente foram prestadas informações com relação à Xland e qual o procedimento para investir, uma vez que ele não possui contrato de prestação de serviços com a WLJC.

Importante ressaltar que toda a relação contratual, envolvendo o investimento em criptoativos, deu-se diretamente por Mayke e Scarpa com a Xland, sendo todos os valores investidos transferidos diretamente para as contas da Xland."