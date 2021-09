Quais jogos do Flamengo podem ter público?

Os jogos devem funcionar como eventos-teste para determinar a viabilidade do retorno das torcidas no município

O retorno do público nos jogos do Flamengo no Maracanã está próximo de acontecer. Isto porque a Prefeitura do Rio de Janeiro aceitou o pedido e decidiu liberar a presença de público nos jogos do time no município.

Em uma nota técnica assinada pelo Secretário de Saúde, Daniel Soranz, foram escolhidos três jogos do time que funcionarão como uma espécie de evento-teste para determinar se a volta do torcedor ao estádio é viável.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

De acordo com a nota, o retorno será progressivo em cada partida, começando em 35% e indo até 50%. Com isso, a presença de público está liberada a partir do duelo com o Grêmio, no dia 15 de setembro, pela Copa do Brasil.

Os torcedores que comprarem ingressos terão de cumprir diversos protocolos sanitários, como distanciamento de 1 metro em cada assento, utilização da máscara facial, apresentação do comprovante de vacinação e teste antígeno ou RT-PCR negativo da Covid-19, no prazo de até 48h (o clube irá determinar laboratórios específicos para a coleta do teste, já que o resultado deverá ser enviado para o torcedor e para os organizadores do evento).

Veja os jogos que poderão receber públicos:

JOGO CAMPEONATO DATA PÚBLICO CAPACIDADE Flamengo x Grêmio Copa do Brasil 15/09 24.783 35% Flamengo x Grêmio Campeonato Brasileiro 19/09 28.234 40% Flamengo x Barcelona de Guayaquil Copa Libertadores 22/09 35.045 50%

No entanto, o Flamengo não deve contar com a presença dos torcedores pelo duelo da Copa do Brasil. Segundo o Protocolo de Recomendações Para Retorno do Público aos Estádios, o Grêmio não obteve liberação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul para o retorno do público no jogo da ida, inviabilizando o retorno nesse duelo.

"Em partidas ida e volta (mata-mata), no caso de um dos clubes envolvidos não ter autorização pelo órgão sanitário local para receber público no estádio, ambas as partidas não terão público. Exemplo: Clube A da UF 1 tem permissão pela autoridade sanitária local para receber público máximo de 20% do estádio, enquanto Clube B da UF 2 não tem permissão pela autoridade sanitária local para receber público (0% do estádio). No caso de confronto entre as equipes em formato eliminatório ida e volta, nem Clube A nem Clube B poderão receber público nos seus respectivos estádios", mostra o documento divulgado pela CBF.

Vale lembrar que o Flamengo havia conseguido uma liminar no STJD para receber torcedores em suas partidas como mandante, seguindo as regras de cada estado. Desse modo, o clube tentou, por duas vezes, enviar um plano de ação para a Prefeitura do Rio liberar a presença de público no Maracanã, mas o documento só foi aceito na segunda vez.

Agora os jogos devem funcionar como eventos-teste para determinar a viabilidade do retorno das torcidas nos estádios, além de precisar seguir uma série de protocolos sanitários nas partidas.