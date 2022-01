Quais foram as maiores revelações do Palmeiras na Copinha?

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, é conhecida por revelar grandes promessas para o futebol brasileiro e europeu. Com as Crias da Academia, do Palmeiras, não foi diferente.

Conhecido por ser um time da Academia de Goleiros, o Palmeiras, ainda assim, já revelou grandes jogadores que fizeram e fazem sucesso no futebol.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A mais recente revelação, e talvez a mais famosa, foi do atacante Gabriel Jesus, que hoje atua no Manchester City, da Inglaterra. Gabriel fez sucesso nas categorias de base do Verdão e, ainda, foi o grande destaque da Copinha de 2015, tendo marcado mais de 50 gols na base do clube.

O atacante passou a ser utilizado na equipe principal no mesmo ano, tendo participado da conquista da Copa do Brasil, em 2015, e do Campeonato Brasileiro, em 2016. Hoje, além de atuar no time de Pep Guardiola, o jogador frequentemente aparece entre os convocados de Tite, na seleção brasileira.

Além dele, o clube revelou o atacante Vágner Love, que teve passagens por muitos clubes brasileiros, e o meia Elias, vencedor com a camisa do Corinthians.

Recentemente, aliás, o Verdão passou a utilizar mais seus jovens jogadores da categoria de base, com grandes promessas participando das conquistas recentes do time. A equipe revelou Renan, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Danilo e Wesley, que já fazem parte do time profissional do Palmeiras e fizeram sucesso na base.

Ainda nesta edição da Copinha, o Palmeiras, que está nas quartas de final, tem uma leva de grandes promessas, com perspectivas de serem promovidas para o time principal. Com isso, Gustavo Garcia, Jhonatan, Giovani e Gabriel Silva podem pintar no time principal já nesta temporada.

Além disso, a mais nova revelação da base do Palmeiras, Endrick, de apenas 15 anos, também começa a despertar a atenção do técnico Abel Ferreira nos últimos jogos, além do interesse de times europeus.

O Palmeiras entra em campo contra o Oeste nesta quarta-feira, pelas quartas de final da Copinha, às 19h (de Brasília), na Arena Barueri.