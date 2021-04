Quais clubes já desistiram da Superliga da Europa?

Após recuo da Superliga Europeia, o projeto de nova competição dos equipes, lançado no domingo (19), e toda a repercussão negativa que gerou no Velho Continente, vários clubes fundadores já desistiram da ideia.

O novo formato de competição europeia, para rivalizar com a UEFA Champions League, tinha um total de 20 times previstos e o torneio, de acordo com o grupo, começaria "assim que possível".

E estamos assim:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Todos os ingleses pularam fora do barco.



🇮🇹 Milan, Inter e agora Juventus desistiram da ideia - no caso do time de Turim, pelo menos por enquanto.



🇪🇸 Na Espanha, o Atleti saiu, o Barça passou a decisão aos sócios e o Real... bom, aí é com o Florentino pic.twitter.com/yxnHoGQYKw