Lançada a Superliga Europeia: times participantes, formato, justificativas e tudo sobre o novo campeonato

Com uma declaração conjunta dos 12 clubes fundadores, nasce a Superliga Europeia, que promete movimentar o mundo do futebol

Depois de rumores, a confirmação do que promete ser uma das maiores batalhas do futebol europeu. A Superliga Europeia foi oficializada na noite deste domingo (18), sendo formada por um grupo dos clubes de futebol mais ricos do mundo.

Após meses de negociações secretas, a criação da Superliga ameaça a UEFA Champions League, que deve oficializar na segunda-feira (19), o novo formato da competição.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Ainda não existe data anunciada para a primeira edição, com a organização desta prova em discussão com a UEFA e a FIFA para deixar de lado as diferenças e colocar em prática a competição.

Confira as principais informações sobre a Superliga Europeia:

SUPERLIGA EUROPEIA - TIMES PARTICIPANTES

A Superliga Europeia foi oficializada com 12 clubes fundadores - veja a lista abaixo - .Em comunicado conjunto, os clubes acrescentam que o objetivo é começar a competir o mais depressa possível com um total de 20 emblemas: 15 fundadores mais cinco por rendimento.

Milan

Arsenal

Atlético de Madrid

Chelsea

Barcelona

Inter Milão

Juventus

Liverpool

Manchester City

Manchester United

Real Madrid

Tottenham

QUAL SERÁ O FORMATO DA SUPERLIGA EUROPEIA?

Vão participar 20 clubes: os 15 fundadores e outros cinco que se classificarão para a prova anualmente com base no seu rendimento na temporada anterior;

Os jogos serão disputados durante o meio de semana e todos os clubes continuarão a competir nos respectivos campeonatos, preservando assim o calendário tradicional;

A temporada começará em agosto com a participação dos clubes em dois grupos de dez, onde disputarão jogos de ida e volta; os três primeiros de cada grupo classificam-se automaticamente para as quartas de final. As equipes que terminarem na quarta e quinta posição disputarão um playoff (ida e volta). Em seguida, serão feitas eliminatórias em dois jogos a partir das quartas de final até à final, que será um jogo único, em final de maio, em campo neutro;

QUAIS SÃO AS JUSTIFICATIVAS PARA A CRIAÇÃO DA SUPERLIGA EUROPEIA?

Diante dos rumores sobre a criação da Superliga, a UEFA deixou logo claro que quem fosse disputar este novo torneio seria banido das competições internas e europeias. Assim, os fundadores da Superliga apontaram que desejam manter o diálogo e apresentaram justificativas.

"Os clubes fundadores esperam manter-se em conversações com a FIFA e a UEFA de forma a encontrar as melhores soluções para a Superliga e para o futebol mundial em geral. A criação da nova Liga acontece num cenário em que a pandemia acelerou a instabilidade do atual modelo económico do futebol europeu. Durante anos, os clubes fundadores tiveram como objetivo melhor a qualidade e intensidade das provas europeias e, em particular, criar um torneio em que os melhores clubes e jogadores pudessem competir entre eles de forma mais frequente", diz o comunicado.