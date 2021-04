Quais times já recusaram jogar a Superliga Europeia?

PSG, Bayern de Munique e Borussia Dortmund estão entre as equipes que não concordam com o novo campeonato

O futebol europeu está dividido. De um lado, os presidentes e donos dos 12 clubes fundadores da Superliga Europeia e seus apoiadores; do outro, aqueles que não concordam com a criação deste torneio. Neste segundo grupo, diversos times europeus que, inclusive, já recusaram convites para participar da competição elitista.

A ideia dos criadores da Superliga Europeia é ter 20 times definidos até agosto de 2021 para que o torneio se inicie. Destes, 15 equipes seriam fixas (12 fundadores e mais três convidados), além de outras cinco que seriam convidadas "de acordo com o desempenho na temporada anterior" - embora este critério ainda não esteja claro nem mesmo para um dos idealizadores do projeto.

Algumas equipes já deixaram claro que são contra a realização do projeto, como Bayern de Munique, Borussia Dortmund e PSG. Tais clubes eram cotados justamente para ocupar as três vagas restantes entre os times fixos no torneio.

Quais times já recusaram jogar a Superliga Europeia?

BAYERN DE MUNIQUE

Em nota assinada por Herbert Hainerdiz, presidente do clube bávaro, o Bayern se posicionou contrário à Superliga.

"Nossos membros e fãs rejeitam uma Super League. Como FC Bayern, é nosso desejo e nosso objetivo que os clubes europeus vivam esta maravilhosa e emocionante competição da Liga dos Campeões e a desenvolvam em conjunto com a Uefa. O FC Bayern diz não à Superliga".

BORUSSIA DORTMUND

Antes mesmo do posicionamento do rival, o Dortmund já havia se manifestado contra a competição, afirmando que os dois gigantes alemães compartilhavam os mesmos ideais. Em nota, Hans Joachim Watzke, CEO do clube aurinegro, diz que, assim como os demais membros da Associação Europeia de Clubes (ECA, em inglês), se posiciona claramente contra o estabelecimento de uma Superliga.

PSG

Nasser Al-Khelaifi já deixou claro que não tem a intenção de colocar o PSG no campeonato elitista. Assim como os já citados, o mandatário do Paris Saint-Germain se manifestou via nota publicada no site do clube.

"O futebol europeu está em um momento crucial, em que todos os interessados devem trabalhar juntos; de boa fé, com dignidade e para proteger o jogo que todos amamos. O Paris Saint-Germain acredita firmemente que o futebol é um jogo para todos. Acreditamos que qualquer proposta sem o apoio da Uefa não resolve os problemas que a comunidade futebolística enfrenta atualmente, sendo, em vez disso, impulsionada por interesses próprios".

AJAX

O gigante holandês também é contrário à Superliga. Edwin van der Sar, diretor executivo do clube, disse que o clube está "completamente surpreso e desapontado com o anúncio de uma possível Superliga".

"Estamos muito decepcionados com a reviravolta repentina e tardia que outros dirigentes de alguns dos principais clubes internacionais deram neste fim de semana, com o resultado de um período muito incerto ameaçar o horizonte do futebol europeu". O ex-goleiro completou dando apoio ao novo formato da Liga dos Campeões, proposto pela Uefa horas depois do anúnico da Superliga.

BENFICA

Rebatendo as informações jornal Record, que afirmou que as Águias negociavam para entrar no novo torneio, o Benfica reiterou sua "total oposição ao projeto".

"O Sport Lisboa e Benfica, no âmbito da sua presença na ECA – Associação Europeia de Clubes, sempre se manifestou contrário a qualquer competição fora do âmbito da UEFA, tendo, inclusive, contribuído ativamente para a reformulação do modelo competitivo da Liga dos Campeões pós-2024", diz um trecho do pronunciamento.

PORTO

Pinto da Costa, presidente dos Dragões, confirmou que alguns dos 12 clubes fundadores procuraram o time português para adesão ao projeto. No entanto, o mandatário do Porto garantiu que a equipe não fará parte da Superliga.

"Houve contatos informais por parte de alguns clubes, mas não demos muita atenção a eles por duaz razões. Em primeiro lugar, a União Europeia não permite um circuito fechado de competições, como a NBA nos Estados Unidos. Além disso, a nossa federação faz parte da Uefa, que é contra este projeto. Não podemos participar em algo que vai contra os princípios e regras da União Europeia", disse.

"Estamos na Liga dos Campeões e queremos continuar por muitos mais anos", completou o presidente do Porto.

ROMA

Em comunicado, a Roma afirma ser contrária à Superliga, diferente dos rivais e clubes fundadores Milan, Inter de Milão e Juventus.

"A AS Roma opõe-se veementemente a este sistema "fechado", uma vez que vai contra o espírito de jogo que todos amamos. Algumas coisas são mais importantes do que dinheiro e continuamos firmemente empenhados no futebol italiano a nível nacional e em competições europeias justas e abertas para todos. A torcida e o futebol de base estão no centro do nosso esporte e isso nunca deve ser esquecido".