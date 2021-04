Barcelona se mantém com Real Madrid e quer manter proposta da Superliga viva

Embora a maioria dos times já tenha desistido do projeto, o time catalão segue com a ideia em pauta

O Barcelona ainda está dentro do projeto da Superliga Europeia. A afirmação foi confirmada pelo presidente do clube, Joan Laporta, embora tenha admitido que, como a Goal já havia noticiado, a adesão ou não ao projeto será definida em votação dos associados.

“Temos uma postura de prudência. É uma necessidade, mas os sócios terão a última palavra. Os grandes clubes contribuem com muitos recursos e temos que defender o que é nosso no que diz respeito à distribuição econômica. Deve ser uma competição atrativa, com base nos méritos desportivos", afirmou em declarações à TV3.

Embora a maioria dos clubes fundadores da Superliga já tenha anunciado a desistência do projeto, o Barcelona segue com a postura de apoio ao torneio elitista, que teve forte reprovação de jogadores, treinadores, imprensa e, principalmente, torcedores. Gerard Piqué, um dos líderes do time catalão, chegou a tuítar celebrando a desistência da maioria dos times.

Football belongs to the fans. Today more than ever. — Gerard Piqué (@3gerardpique) April 20, 2021

Assim como Florentino Pérez, presidente do Real Madrid e da Superliga, que defende com unhas e dentes a competição elitista, Laporta quis explicar as motivações para melhorar a distribuição econômica e falou sobre a saída que julgou ser precipitada de alguns clubes que faziam parte do projeto.

"Somos defensores das ligas nacionais e estamos abertos ao diálogo aberto com a Uefa. Precisamos de mais recursos para que este seja um grande show. Acho que vai haver um entendimento. Tem havido pressão em alguns clubes, mas a proposta ainda existe".

“Fazemos investimentos muito importantes, os salários são muito altos e todas essas questões devem ser levadas em conta, levando em consideração o mérito esportivo”, completou o mandatário catalão.