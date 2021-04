Como jogadores e torcida do Liverpool fizeram o dono do clube desistir da Superliga

Jordan Henderson desempenhou um papel fundamental na decisão, junto com James Milner, Jurgen Klopp e vários grupos de torcedores

Trinta e três palavras, mas tanto significado. E, para ser franco, o tipo de liderança forte e direta com a qual os proprietários de Liverpool só podem sonhar agora. Tudo começou na da noite de terça-feira (20). Um post, depois outro, depois outro. Twitter, Facebook, Instagram. Jordan Henderson, James Milner, Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson, Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Sadio Mane.

Todos eles.

Cada postagem era a mesma, seu fundo vermelho sangue acentuando as palavras que carregavam tanto peso, tanta importância. “Não gostamos e não queremos que aconteça. Esta é a nossa posição coletiva".

"Nosso compromisso com este clube de futebol e seus torcedores é absoluto e incondicional. Você nunca andará sozinho", completa a declaração Algumas horas depois, os Reds desistiram da ideia da Superliga Europeia, lançada no domingo (18). Confira quais os clubes que já desistiram do projeto.

Ao mesmo tempo, Arsenal, Manchester United e Tottenham seguiram o exemplo do rival. O Manchester City desistiu antes, no início do dia, depois que o Chelsea confirmou que estava se preparando para isso. E com isso, a ideia mais polêmica da história recente do futebol europeu foi esmagada. Bem, pelo menos por agora, de qualquer maneira.

Testemunhamos o poder das pessoas do futebol esta semana. Seus jogadores e torcedores se destacaram. No Liverpool, a reação foi impressionante e imediata. O clube anunciou sua intenção de ingressar na Superliga pouco antes da meia-noite de domingo e, em poucas horas, seus torcedores começaram a se mobilizar.

Spion Kop 1906, um grupo de torcedores dos Reds, anunciou que removeria suas bandeiras e banners de dentro de Anfield. “Sentimos que não podemos mais apoiar um clube que coloca a ganância financeira acima da integridade do jogo”, postaram eles em redes sociais.

Em Anfield, alguns torcedores penduraram faixas nos portões, protestando contra a proposta. Na tarde de segunda-feira (19), os jogadores do Liverpool deixaram seu hotel no centro da cidade de Leeds e saíram para uma curta caminhada, parte de sua rotina pré-jogo para todos os jogos fora de casa.

Durante o trajeto, eles foram confrontados por torcedores. Uma das faixas que a torcida levava dizia: "RIP Liverpool - Obrigado pelas memórias".

Jürgen Klopp e Pep Guardiola também se posicionaram contra antes. Mas vale destacar o papel de Jordan Henderson nessa iniciativa.

“Ele foi brilhante”, disse o capitão do Wolves, Conor Coady. O mesmo vale para seu trabalho aqui. Os jogadores do Liverpool foram quase unânimes em sua oposição à Superliga, e foi seu capitão, que atualmente se recupera de uma operação na virilha, que liderou com as declarações coordenadas a desistência da nova competição, oposição a atual Champions League.

Clubes de futebol e proprietários de clubes de futebol podem ser intransigentes, mas sabem quando a batalha está perdida. Eles não têm outra escolha. John W. Henry, o principal proprietário do Liverpool, finalmente se desculpou na manhã de quarta-feira (21). "Eu decepcionei vocês", disse ele, em uma mensagem de vídeo de dois minutos e meio. Foi a primeira vez que ele se manifestou.