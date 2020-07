Quais as novas datas da Libertadores 2020? Quando é a final?

Depois de meses de paralisação, a bola volta a rolar na competição em setembro

A Libertadores já tem data para voltar. Em reunião por videoconferência realizada nesta sexta-feira (10), a CONMEBOL definiu o calendário para o retorno das principais competições sul-americanas, que só devem terminar em 2021.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Ainda não há uma tabela oficial com os jogos, no entanto a tendência é de que seja mantida a ordem dos confrontos prevista antes da paralisação da competição por conta da pandemia de coronavírus Covid-19. São 11 datas restantes para o fim da Libertadores, quatro da fase de grupos, duas das quartas, duas das semifinais e uma da final.

Mais times

Quando a Libertadores volta?

A data estipulada para o reinício da Libertadores é 15 de setembro. No entanto, alguns obstáculos ainda podem atrapalhar esta data, já que cada país está lidando com as restrições e medidas de prevenção de um jeito. A , por exemplo, tem restrições pesadas quanto à entrada de pessoas de outro países em seu território.

Assim, ainda faltam alguns detalhes para serem definidos antes da oficialização da data marcada pela CONMEBOL.

Confira os jogos da 3ª rodada da fase de grupos:

x

de Guayaquil x

Bolívar x

x Tigre

x

x -PR

Binacional x

x

x

x América de Cali

Estudiantes de Mérida x

x

Defensa y Justicia x

x

x

x Caracas

Confira os jogos da 4ª rodada da fase de grupos:

Junior Barranquilla x Independiente del Valle

x Flamengo

Tigre x Bolívar

Guaraní-PAR x Palmeiras

x Colo-Colo

Jorge Wilstermann x Peñarol

LDU x São Paulo

Binacional x River Plate

América de Cali x Universidad Católica

Internacional x Grêmio

Estudiantes de Mérida x Nacional-URU

Alianza Lima x Racing

Defensa y Justicia x Olimpia

Delfín x Santos

Caracas x Libertad

Independiente Medellín x Boca Juniors

Confira os jogos da 5ª rodada da fase de grupos

Flamengo x Independiente del Valle

Junior Barranquilla x Barcelona de Guayaquil

Palmeiras x Bolívar

Tigre x Guaraní-PAR

Peñarol x Colo-Colo

Athletico-PR x Jorge Wilstermann

LDU x Binacional

River Plate x São Paulo

Grêmio x Universidad Católica

América de Cali x Internacional

Nacional-URU x Racing

Alianza Lima x Estudiantes de Mérida

Olimpia x Santos

Delfín x Defensa y Justicia

Boca Juniors x Libertad

Caracas x Independiente Medellín

Confira os jogos da 6ª rodada da fase de grupos

Flamengo x Junior Barranquilla

Independiente del Valle x Barcelona de Guayaquil

Palmeiras x Tigre

Bolívar x Guaraní-PAR

Peñarol x Athletico-PR

Colo-Colo x Jorge Wilstermann

São Paulo x Binacional

River Plate x LDU

Grêmio x América de Cali

Universidad Católica x Internacional

Racing x Estudiantes de Mérida

Nacional x Alianza Lima

Santos x Defensa y Justicia

Olimpia x Delfín

Boca Juniors x Caracas

Libertad x Independiente Medellín

Quando será a final da Libertadores?

Para conseguir encaixar todas as datas restantes, a final da Libertadores deve ultrapassar 2020 e acontecer somente em janeiro de 2021, como deve acontecer, também, com as competições brasileiras.

A partida decisiva estava marcada para acontecer no Maracanã, no entanto, a sede ainda pode mudar dependendo de como a situação do vírus for avançando.

A fase de grupos deve acabar por volta de outubro e, então, de novembro em diante, acontecem os mata-matas.

O calendário da CBF, divulgado na quinta-feira (9), deixa, justamente, 11 data disponíveis no meio de semana - sem Campeonato Brasileiro e sem Copa do - a partir do dia 15 de setembro, encaixando perfeitamente nos planos da Libertadores.

Onde assistir à Libertadores?