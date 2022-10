PSV x Arsenal: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Europa League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (27), pela quinta rodada do grupo A da Liga Europa; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo se aproximar de uma vaga na próxima fase, o PSV recebe o Arsenal na tarde desta quinta-feira (27), em Eidhoven, às 13h45 (de Brasília), pela quinta rodada do Grupo B da Liga Europa. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no Star+, pela plataforma de streaming.

Na vice-liderança do grupo, com 7 pontos, o PSV vai em busca de um triunfo para deixar encaminhada a sua classificação à fase eliminatória da competição europeia. O time holandês continua com jogadores no departamento médico, mas terá os retornos de Noni Madueke, Mauro Junior e Luuk de Jong.

Já o Arsenal é o primeiro colocado do grupo, com 12 pontos, e quer manter a invencibilidade e a campanha 100% no torneio. Row e Elneny continuam em recuperação, porém os Gunners não têm outros problemas no elenco.

Escalações:

Escalação do provável do PSV: Benitez; Mwene, Ramalho, Obispo, Max; Veerman, Sangare, Gutierrez; Simons, Til, Gakpo.

Escalação do provável do Arsenal: Turner; Tomiyasu, Holding, Gabriel, Tierney; Xhaka, Lokonga; Saka, Vieira, Martinelli; Nketiah.

Desfalques

PSV

Yorbe Vertessen, Marco van Ginkel, Ismael Saibari, Kjell Peersman e Olivier Boscagli seguem no departamento médico.

Arsenal

Mohamed Elneny e Emile Smith Rowe continuam em recuperação física.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 27 de outubro de 2022.

• Horário: 13h45 (de Brasília).

• Local: PSV Stadion, Eidhoven - HOL.