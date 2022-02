PSG x Real Madrid: escalação, desfalques e mais das oitavas da Champions League 21/22

Alerta de jogaço! PSG e Real Madrid entram em campo na tarde desta terça-feira (15), em Paris, às 17h (de Brasília), pela partida de ida das oitavas de final da Champions League.

De um lado, os parisienses com Messi, Neymar, Mbappé e Di María querem seguir rumo ao título europeu inédito para o clube, enquanto do outro, Kroos, Modric, Benzema e Vinícius Júnior querem fazer vale o peso da camisa madridista.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O PSG quer aproveitar o apoio de sua apaixonada torcida para abrir vantagem nas oitavas da Champions League.

A equipe parisiense contar com o retorno de Neymar, recuperado de uma lesão no tornozelo. O brasileiro, entretanto, deve iniciar o jogo entre os reservas.

Além disso, Sergio Ramos e Ander Herrera, com problemas físicos, são dúvidas.

Já o Real Madrid também conta com o retorno de Benzema, que correu contra o tempo para se recuperar de uma lesão no bíceps femural.

O time Merengue terá ainda a volta de Mendy, que está disponível após disputar e conquistar a Afon com Senegal.

No setor ofensivo, Rodrygo, Hazard e Bale disputam uma vaga no ataque ao lado de Vinícius Júnior..

Possível escalação do PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Verratti, Gueye, Wijnaldum; Messi, Mbappe, Di Maria.

Possível escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius.

MELHORES DICAS E APOSTAS

O PSG é favorito contra o Real Madrid nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,95 no triunfo dos parisienses, $ 3,75 no empate e $ 3,60 caso o time visitante vença.

Mais artigos abaixo

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcado no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,66 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 2,20 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 15.

DESFALQUES

PSG:

Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Mauro Icardi e Neymar: lesionados.

RENNES:

Jeremy Doku, Romain Salin e Flavien Tait: machucados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre PSG e Rennes será transmitido ao vivo pelo SBT, na tv aberta, pelo TNT Sports, na tv fechada, e pelo HBO Max, na internet, nesta terça-feira. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.