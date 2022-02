Neymar vai jogar pelo PSG contra o Real Madrid, na Liga dos Campeões?

Lesionado desde novembro de 2021, Neymar está ainda em processo de recuperação de uma torção sofrida no tornozelo esquerdo em duelo contra o Saint Étienne. O técnico Mauricio Pochettino, do PSG, confirmou que o atleta, peça de referência da equipe, é dúvida para a partida contra o Real Madrid, na Champions League.

"A evolução da recuperação de Neymar é boa, mas ele não poderá jogar contra o Rennes e nem estará no grupo", disse o treinador, sobre o atacante. "Temos alguns dias pela frente antes do jogo contra o Real e veremos como isso se desenvolve", comentou também sobre o duelo pela Champions, que acontece em 15 de fevereiro.

O jogador já está há algum tempo treinando em campo com a equipe, mas não foi liberado 100% para atuar com o elenco nos duelos pela Liga ou na Copa França, antes da eliminação do PSG.

Na temporada 2021/22, muito pela lesão, Neymar acabou jogando em apenas 14 confrontos pelo PSG, concedendo três assistências e marcando três gols. Atualmente, sem o brasileiro, o técnico optou por utilizar Mbappé na ponta esquerda e Lionel Messi como um centroavante, posição antes ocupada pelo jovem francês quando Ney ainda estava disponível na escalação.