PSG, sonho renovado pela Champions e uma pedra no caminho: a rixa Tuchel x Leonardo

Pouco antes da estreia contra o United, o momento interno do time não é o melhor com a briga com o diretor esportivo e o treinador

Depois de chegar a uma primeira final da Liga dos Campeões e se imposto diante do de Munique em uma derrota por 1x0, parecia ter dado um passo significativo para conquistar a Europa e alcançar o status que eles almejam após oito anos desde que é propriedade da QSI.

Menos de dois meses depois de sua derrota em Lisboa, no entanto, tornou-se evidente que seu sucesso foi construído sobre uma base de areia.

Há questões a serem resolvidas no Parc des Princes, incluindo o futuro da dupla de estrelas Kylian Mbappe e Neymar, ambos suscetíveis de sair na próxima janela devido às situações precárias de seus contratos.

O astro brasileiro chegou ao a fim de escrever seu nome na história, levando-os à Liga dos Campeões. Agora, ele pode ter apenas 12 meses para fazer isso, depois de ter chegado tão perto em agosto.

O treinador principal, Thomas Tuchel, pode ter achado que, após ter supervisionado a caminhada até a Copa da Europa, merecia um time melhorado. Em vez disso, ele tem que trabalhar com um grupo montado às pressas para a estreia do clube na Liga dos Campeões, contra o Manchester United.

"Ainda bem que acabou", suspirou ele antes da vitória de sexta-feira por 4 a 0 sobre o Nimes. "Agora podemos começar a trabalhar".

Desde Lisboa, o PSG passou por um delicado campo minado de problemas, desde a crise do coronavírus que deixou o elenco esgotado até o início miserável da temporada que os viu sofrer derrotas por 1x0 para Lens e Olympique, antes de virar as coisas com uma vitória difícil em Metz.

O tema comum de seus problemas, porém, tem sido a relação entre o treinador e o diretor esportivo, Leonardo.

A tensão entre a dupla não é de hoje. Tuchel ficou insatisfeito com o tratamento que foi dado aos jogadores em fim de contrato, como Thiago Silva e Edinson Cavani. O segundo, aliás, foi descartado sem cerimônia quando seu contrato expirou no final de junho, privando o maior artilheiro do clube de todos os tempos da oportunidade de ajudar a Liga dos Campeões do clube.

"Perdemos muitos jogadores por nada", disse ele, gelado, depois de ver cinco jogadores partirem livres de contrato na janela do meio do ano, um fato que, ele foi rápido em apontar, prejudica o clube quando se trata de pagar muito dinheiro por contratações.

Durante toda a janela de transferências, o ex-treinador do não foi pressionado com a busca de um meio-campista defensivo, uma posição que Tuchel não acreditava que precisasse ser melhorada, e sua lenta progressão na captura de reforços em áreas que ele considerava essenciais.

"No momento, não temos a mesma qualidade. Se ficarmos assim, com este elenco reduzido, não podemos esperar ter os mesmos objetivos", resmungou ele em setembro, exigindo que o clube acrescentasse "um atacante, um zagueiro central e um meio-campista" à equipe.

Ele acabou conseguindo dois de seus três desejos, com as chegadas de Moise Kean e Rafinha, além do empréstimo de Danilo Pereira.

Por outro lado, Leonardo tem estado em desacordo com o treinador ao longo dos dias de folga dados ao time e, é claro, suas críticas sinceras ao projeto geral.

Se a tensão continua a ferver a tal ponto que o melhor seguro de Tuchel contra ser demitido durante a temporada é o fato de que o clube não deseja pagar o resto de seu contrato, ele passou a esfriar os ânimos nos últimos dias.

"Dei minha opinião sobre nossa situação", disse Tuchel na semana passada. "No futebol, eu nunca levo as coisas pro lado pessoal. É assim, não tivemos nenhum contato depois. Eu dei minha opinião porque acho que é meu trabalho como treinador. Leonardo deu sua opinião e agora as coisas estão claras. Agora podemos seguir em frente. Para mim, não é pessoal".

E assim como a dupla deve seguir em frente, o clube e a equipe também devem. O desafio do PSG nesta temporada é sem dúvida maior do que foi na última - mas é um desafio que todos devem enfrentar para que seu objetivo final possa ser alcançado.

Agora que os jogadores finalmente parecem estar caminhando na mesma direção, a direção deve seguir o exemplo.