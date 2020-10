Mbappé, o craque incansável de PSG e seleção francesa

Titular desta sexta-feira na vitória sobre o Nîmes, craque voltou a jogar dois dias depois de atuar com a seleção francesa

Após defender a nos dois últimos jogos da Liga das Nações (empate com sem gols, e vitória sobre a pr 2 a 1), Mbappé não deixou o cansaço falar mais alto, e apenas dois dias depois de entrar em campo com a seleção, o jovem entrou em campo com a camisa do e marcou dois gols na goleada aplicada sobre o Nîmes por 4 a 0, pela sétima rodada da .

A grande satisfação

Mbappé foi perfeitamente assistido por Rafinha, reforço contratado ao no encerramento da janela de transferências. Um gol cheio de compostura, antes de concluir a sua exibição com um segundo tento marcado pouco antes da sua substituição por Jesé aos 85 minutos de jogo.

Durante o intervalo, o jogador declarou ao microfone do Téléfoot: "os jogos estão colados, quero sempre jogar, me divertir, procuro ajudar a equipe e marcar."

Tendo em vista a onda de lesões que afetam o PSG, Thomas Tuchel também pode estar feliz por Mbappé ter terminado o jogo sem problemas físicos, uma vez que o PSG se prepara para receber o na próxima terça-feira (27) na Liga dos Campeões.