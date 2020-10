Neymar, Mbappé e Di Maria: PSG armado para começar tudo de novo na Champions

PSG encara o Manchester United e deve contar com os recém-contratados Danilo Pereira e Florenzi. Marquinhos, recuperado, também deve jogar

Apenas 58 dias depois da grande final da última edição da Liga dos Campeões entre e de Munique, o time francês volta a campo para começar mais uma temporada do torneio continental. A primeira partida da nova edição será nessa terça-feira (20) contra o Manchester United, no Parc de Princes e o clube da capital francesa já conta com o time titular para o enfrentamento contra os ingleses.

Thomas Tuchel iniciará a campanha na já com alguns desfalques importantes. Pelo menos cinco jogadores que por vezes jogam entre os titulares não estarão disponíveis: Marco Verratti, Leandro Paredes, Thilo Kehrer, Mauro Icardi e Juan Bernat.

Por outro lado, o técnico alemão poderá contar com o seu poderoso trio de ataque formado por Neymar, Mbappé e Di María. Além disso, o novo reforço Moise Kean deve estar à disposição no banco de reservas.

Além disso, Marquinhos se recuperou de lesão e também deve integrar os 11 titulares. Ainda é bem provável que as duas novas caras do time já saiam jogando. O meia português Danilo Pereira e o lateral-direito italiano Alessandro Florenzi chegaram esse ano e já ganharam status importantes na equipe.

A partida também poderia marcar o reencontro entre PSG e Edinson Cavani, mas o atacante nem viajou com a delegação para a . Havia a expectativa de ele fazer sua estreia pela equipe inglesa justamente contra o seu ex-time, mas a possibilidade já está descartada.

Veja abaixo o provável time titular do PSG para o duelo da rodada de abertura da Champions League.