Quando Cavani irá estrear pelo Manchester United?

Cavani terá de esperar um pouco para fazer sua estreia, que pode acontecer na Liga dos Campeões, contra um adversário mais do que especial

Edinson Cavani foi uma das contratações mais badaladas para a temporada 2020/21 da Premier League. Certamente os torcedores do já estão ansiosos para saber quando o novo reforço poderá fazer sua estreia pelo clube. Mas apesar da grande expectativa, os fãs do uruguaio terão de esperar um pouco para vê-lo dentro de campo balançando as redes adversárias.

Após sua contratação, nos últimos minutos antes de a janela de transferências fechar na Inglaterra, Cavani revelou que havia contraído o novo coronavírus nas últimas semana e tinha até pensado em pendurar as chuteiras. E é por conta da Covid-19 que o uruguaio não estará disponível para a partida do dia 17 de outubro, contra o Newcastle, no St. James' Park.

Foto: Manchester United

Por conta do protocolo de prevenção do governo inglês, o novo reforço dos Red Devils terá que passar por um período de isolamento de 14 dias antes de se apresentar ao clube. O atacante estava na até o último domingo (04), e qualquer um que chegue no Reino Unido saindo do país vizinho precisa passar pelo período de quarentena.

É verdade que existe uma exceção para atletas de elite, mas ela só vale se o jogador em questão estiver em uma bolha segura, sendo testado regularmente, antes de entrar em território inglês.

Portanto, como Cavani não estava cumprindo tal condição, ele é obrigado a seguir o protocolo de isolamento. E sua quarentena de 14 dias terminará apenas no dia 18, um dia depois de United enfrentar o .

Dessa forma, Cavani estará disponível para fazer sua grande estreia na primeira partida do Manchester na Liga dos Campeões, no dia 20 de outubro. E o adversário da partida será justamente o PSG, time que dispensou os serviços do uruguaio na temporada passada.

Foto: psgtalk

O duelo será disputado no Parc des Princes, palco que o centroavante conhece como poucos e já marcou inúmeros gols. E se depender de Cavani, certamente ele vai querer mostrar que o Paris cometeu um grande erro ao não renovar seu contrato. Sorte do Manchester United, que pode ter um reforço de peso para começar com tudo a próxima edição da Liga dos Campeões.