Tuchel quebra silêncio após bronca de Leonardo: "Não levo pelo lado pessoal"

Treinador do PSG coloca panos quentes em cobrança pública de Leonardo, enquanto equipe se prepara para o retorno da Ligue 1

A relação entre Thomas Tuchel e Leonardo no não é das mais calmas. E nesta quinta-feira (15), véspera do retorno da Ligue 1, o treinador alemão falou pela primeira vez após ser criticado publicamente pelo diretor brasileiro.

As críticas de Leonardo aconteceram após a última partida do Paris, contra o Angers. Mesmo após golear seu adversário por 6 a 1, Tuchel afirmou que o elenco do clube estava mais fraco para essa temporada, principalmente com as saídas de Thiago Silva e Edinson Cavani, que hoje estão na Premier League.

Com isso, o treinador também disse que seria impossível cobrar os mesmo resultados obtidos em 2019/20 - temporada em que o clube chegou na primeira final de Liga dos Campeões de sua história.

Mas as declarações não agradaram em nada Leonardo, diretor esportivo do PSG. Então, o brasileiro também concedeu entrevista cobrando publicamente a postura do treinador.

“Eu não entendi a declaração. Vamos ver internamente o que fazer. O clube é muito claro. Se alguém não está feliz, conversamos sobre isso, não há problema”, disse na ocasião.

Agora, após praticamente duas semanas do episódio, Thomas Tuchel voltou a se pronunciar sobre o ocorrido. O treinador afirmou que não leva nada para o lado pessoal e disse que, por mais unida que a equipe seja, pequenos conflitos como esse são normais no mundo do futebol.

"Ouvi a declaração [de Leonardo] com clareza. Dei a minha opinião sobre a situação. No futebol, nunca levo as coisas para o lado pessoal. Não tivemos contato depois disso”, comentou em entrevista coletiva que precede o duelo contra o Nimes, nesta sexta-feira (16), pela 7ª rodada da .

“Na temporada passada vocês viram uma equipe muito unida. Mas ao mesmo tempo há conflitos. Isso não muda o fato de os jogadores estarem ligados. Dou minha opinião porque sinto que é meu trabalho como treinador lutar pela minha equipe. Agora as coisas estão claras e podemos seguir em frente", completou.

O fato é que, após as declarações iniciais de Tuchel e Leonardo, o PSG aproveitou o final da janela de transferências para fechar algumas contratações pontuais e reforçar seu elenco. Além de Alessandro Florenzi, que já havia sido contratado, Danilo, volante do , Rafinha, ex- , e Moise Kean, de apenas 20 anos, chegaram para suprir algumas ausências.

“Temos que dar um tempinho para eles mostrarem suas qualidades com o grupo e se integrarem. Pode ser mais rápido para Rafinha porque ele esteve conosco durante o período sem jogos. É um cara técnico, humilde e legal. Tenho certeza que vai se encaixar muito rapidamente. Talvez tenhamos a chance de levá-lo para jogar amanhã", destacou.

Desfalques para as próximas partidas

Para o retorno da Ligue 1, nesta sexta-feira, e para a primeira partida do Paris na Liga dos Campeões, contra o Manchester United, Thomas Tuchel terá alguns desfalques importantes.

Draxler, Verratti, Marquinhos, Kehrer e Icardi estão lesionados e não jogam amanhã. Os dois últimos também ficarão de fora do duelo contra o United, enquanto os três primeiros ainda serão avaliados.

Além deles, Ander Herrera está em fase final de recuperação após contrair o novo coronavírus e, Danilo, que estava com a seleção de , teve contato com Cristiano Ronaldo, que também foi diagnosticado com a Covid-19. A equipe médica também irá avaliar a situação dos dois volantes.