Mais um parceiro para Neymar e Mbappé: PSG fecha empréstimo de Moise Kean

Jovem atacante italiano é emprestado pelo Everton e deve ser sombra para Mauro Icardi, que ainda não entregou tudo o que se espera dele

O anunciou a chegada do atacante italiano Moise Kean por empréstimo para a temporada 2020/21. O negócio foi fechado junto ao , da , clube no qual o ponta de lança pouco jogou. É mais uma opção de ataque para Thomas Tuchel e mais um jovem promissor que quer brilhar ao lado de Neymar e Mbappé.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Kean é cria da base da , e foi na Velha Senhora que o atacante ganhou destaque. Pelo time italiano, ele disputou 21 jogos e marcou oito gols, quando tinha entre 18 e 19 anos. O prospecto chamou a atenção e o foi atrás para garantir os serviços do atacante. Os Toffees pagaram algo em torno de 27 milhões de libras (cerca de R$ 198 milhões na cotação atual) por Kean.

Mais times

No clube inglês, a estadia do jovem é considerada decepcionante por muitos. Em 37 partidas disputadas, Kean anotou quatro gols e deu duas assistências. Esperava-se que na atual temporada ele teria mais espaço com Carlo Ancelotti, mas ele pouco jogou. Na atual campanha do Everton, que é líder isolado da Premier League após quatro rodadas, Kean jogou apenas 13 minutos.

Agora ele tenta recuperar o prestígio no vice-campeão europeu. Chega como uma peça de reposição após a saída de Edinson Cavani, que deixou o clube e será anunciado como novo reforço do Manchester United.

Ao site oficial do PSG, Kean destacou a última temporada da equipe francesa, que chegou à finalíssima da e afirmou que jogará ao lado de "alguns dos melhores jogadores do mundo".

Mais artigos abaixo

"Eu estou realmente orgulhoso e feliz de me tornar um jogador do Paris Saint-Germain. É um dos melhores clubes do mundo, como foi mostrado na última campanha da Champions League, quando alcançaram a final. Eu estou satisfeito por me juntar a um clube tão ambicioso, com uma reputação tão grande no meu país. Estou ansioso para jogar ao lado de alguns dos melhores jogadores do mundo", declarou Kean.

O empréstimo do jovem italiano dura até 30 de junho de 2021. Dependendo da atuação de Kean em solos franceses, haverá negociação para uma compra definitiva junto ao clube de Merseyside.