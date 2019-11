Messi x Brasil: qual o retrospecto do craque contra a seleção?

Seleção principal leva vantagem contra o melhor do mundo, mas ele já brilhou contra o Brasil, marcando até hat-trick

e é sempre um confronto muito aguardado, seja pela rivalidade ou pela expectativa de ver tantos craques reunidos em um só jogo. E claro, para ver o que Leo Messi irá fazer em um dos clássicos mais tradicionais do planeta.

Nesta sexta-feira, 15, às 14h (horário de Brasília), Brasil e Argentina voltam a se enfrentar e Messi, pela 11ª vez, poderá jogar novamente contra um dos maiores rivais de seu país.

Qual o retrospecto de Messi contra o Brasil?

Messi já jogou contra o Brasil em dez oportunidades pela seleção principal, contando amistosos e partidas oficiais. E a seleção brasileira tem uma enorme vantagem sobre o craque: são seis vitórias brasileiras, três vitórias argentinas e um empate.

Três das seis vitórias brasileiras contra o craque do foram por 3 a 0, incluindo sua estreia. Naquele jogo, Messi não conseguiu parar Kaká na arrancada do terceiro gol. Os dois correram desde o campo de defesa brasileiro até a grande área argentina.

O último jogo entre as equipes classificou o Brasil para a final da deste ano, em um jogo apagado do argentino.

Quantos gols Messi já marcou contra o Brasil?

Nas dez partidas por seleções principais, Messi anotou quatro gols contra o Brasil.

O primeiro deles foi em um amistos em 2010, realizado em Doha, no Qatar. Douglas, atualmente jogador do Avaí, falhou, perdeu a bola e Messi arrancou com a bola, chutando no canto do goleiro Victor, aos 46 do segundo tempo.

Já os outros três gols sairam todos em uma mesma partida. Messi marcou um hat-trick em um amistoso em New Jersey e a Argentina venceu por 4 a 3. O gol da vitória também foi marcado no finalzinho, aos 39 minutos do segundo tempo, um chute sem chances de defesa no ângulo de Rafael Cabral.

Confira todos os jogos de Messi contra o Brasil (seleção principal):

02/09/2006 – Amistoso – Brasil 3 x 0 Argentina

15/07/2007 – Copa América – Brasil 3 x 0 Argentina

19/06/2008 – Eliminatórias para a Copa de 2010 – Brasil 0 x 0 Argentina

06/09/2009 – Eliminatórias para a Copa de 2010 – Argentina 1 x 3 Brasil

17/11/2010 – Amistoso – Argentina 1 x 0 Brasil (gol de Messi)

09/06/2012 – Amistoso – Argentina 4 x 3 Brasil (três gols de Messi)

11/10/2014 – Amistoso – Brasil 2 x 0 Argentina

11/11/2016 – Eliminatórias para a Copa de 2018 – Brasil 3 x 0 Argentina

09/06/2017 – Amistoso – Brasil 0 x 1 Argentina

02/07/2019 – Copa América – Brasil 2 x 0 Argentina

Além das partidas com a seleção principal, Messi enfrentou o Brasil na semifinal das de 2008. Ele não marcou gols mas ajudou seu país a se classificar para a final: 3 a 0 para a Argentina. A albiceleste seria, posteriormente, campeã olímpica.

Em 2005, Messi brilhou também em uma semifinal contra a seleção canarinho. Na de 2005, Messi fez um golaço na vitória de seu país por 2 a 1, que iria se consagrar campeão na final do torneio de base.