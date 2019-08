Neymar revela que bateu pênalti em Barcelona 6 x 1 PSG a pedido de Messi: "Prometi dois gols"

Brasileiro teve atuação de gala em uma das maiores viradas da história do futebol, justamente contra o seu atual time

Em entrevista ao "The Making Of", série exclusiva do DAZN, Neymar revelou que "previu" os dois gols que faria na histórica vitória do por 6 a 1 sobre o . Pelas oitavas de final da de 2017, o Barça perdeu o primeiro jogo, na , por 4 a 0, e só um milagre classificaria o time espanhol.

Quer ver jogos ao vivo ou séries como o The Making Of? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Neymar, entretanto, afirma que o time blaugrana sempre acreditou que eles poderiam vencer em casa e conseguir reverter o placar desastroso do jogo de ida. "Dois dos meus amigos disseram que o PSG era um grande time - e eles eram - e que já estavam classificados, e isso e aquilo...", disse o jogador ao DAZN.

"Mas eu me levantei e disse: 'Vocês são meus amigos, vocês estão comigo, mas parece que vocês não acreditam que a gente possa virar esse jogo. Nós vamos reverter essa situação, e eu prometo dois gols para vocês'”.

"Nos treinamentos, eu via o rosto de cada jogador. Todos estavam felizes, ninguém estava preocupado em reverter a situação contra o PSG. Nós sabíamos que seria muito difícil virar o jogo. Nossas conversas eram sobre jogar futebol como sempre o Barcelona jogou. Mostrar um bom futebol e transformar o jogo em um show".

"Sabíamos que iríamos vencer. Não sabíamos se a classificação para a próxima fase viria, mas sabíamos que iríamos vencer porque nós faríamos a nossa parte muito bem".

"Quando o jogo começou, havia uma vibe diferente. Eu estava incentivando todo mundo, correndo mais do que nunca. Foi uma das, se não a maior partida que eu já joguei, e uma das mais emocionantes".

"Nós marcamos os dois gols rapidamente, e ficamos muito animados. Fomos para o intervalo vencendo por 2 a 0 e precisávamos ainda de mais dois gols. O time estava diferente. Nós não gritamos no vestiário. Não, foi uma conversa. Nós estávamos muito calmos, muito focados, relaxados e a única conversa que eu me lembro foi: 'Mantenham a calma, vamos gol por gol'".

"A gente não estava preocupado em se classificar. Acho que foi por isso que jogamos tão bem aquele dia. Ninguém estava desesperado. Estávamos quietos e focados".

"A atmosfera depois do segundo gol mudou. Os torcedores realmente estavam acreditando. Eles continuaram cantando e empurrando a gente. Quando marcamos o terceiro gol, foi o Leo [Messi] que marcou. Eu sofri o pênalti e ele marcou. Os torcedores explodiram e nós pensamos: 'Vamos nessa, agora a gente vai passar'".

"E naquele momento, sofremos o gol do [Edinson] Cavani. Quando ele marcou, nós vimos na cara de todo mundo: 'Estamos ferrados'. Ficou mais difícil, era praticamente impossível. Todo mundo pensava que poderíamos marcar mais um gol, mas agora a gente precisava de mais três".

"Nós continuamos jogando o nosso futebol, tentando marcar mais gols e ver o que acontecia. A gente só esperava não tomar mais nenhum. Um gol já havia complicado muito as coisas. Dois? Esquece".

"Eu ainda acreditava, e ainda queria marcar aqueles dois gols que eu havia prometido para os meus amigos. Isso me dá até arrepios, são emoções muito fortes".

Passados já 88 minutos, Neymar acertou uma linda cobrança de falta no ângulo, cumprindo assim a primeira metade da sua promessa. Mas no placar agregado, ainda estava 5 a 4 para o PSG. Momentos depois, Luis Suárez sofreu um pênalti, e foi o brasileiro que se responsabilizou pela cobrança.

"Eu fui dar a bola pro Leo mas ele me disse para eu cobrar o pênalti. Ele disse: 'Não, você bate'. 'Eu?' e o Leo falou: 'Sim, você bate'".

"Meu único pensamento era que eu não podia desperdiçar aquele pênalti, por que se eu perdesse aquela chance eu iria acabar com o sonho de um estádio inteiro de se classificar para a próxima fase. Foi o pênalti que eu mais me concentrei, e graças a Deus eu pude marcar".

"Eu mantive a promessa de marcar dois gols. Naquele momento eu percebi que nós conseguiríamos. Eu perguntei pro Leo porque ele me deixou bater aquele pênalti. Ele me disse: 'Eu senti naquele momento que você faria o gol, que você estava mais confiante'. Eu acho que ele realmente teve esse sentimento, e acabou que deu certo. O pênalti trouxe a possibilidade, a força, de marcar o sexto gol".

Faltando segundos para o fim do jogo, o Barcelona pressionava o PSG em busca do gol da classificação. E foi o próprio Neymar quem criou a jogada para Sergi Roberto tocar a bola pro gol, completando assim uma das maiores viradas da história da Champions League.

Mais artigos abaixo

"Nesse jogo, o gol mais emocionante foi o do Sergi Roberto", Neymar disse. "Foi o gol da classificação. É o gol que ficará na história e eu fico muito feliz por ter feito a jogada, mas foi um gol especial - foi quando o Camp Nou explodiu".

"Eu não chorei, eu estava muito feliz. Foi uma loucura! Eu nunca tinha visto o Camp Nou daquele jeito. Depois do sexto goal, a explosão foi enorme, tanto para os jogadore quanto para a torcida. Foi algo que eu acho que nunca viverei novamente. É por isso que eu vou me lembrar disso pro resto da minha vida'’.