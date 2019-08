PSG, o azarado de sempre da Liga dos Campeões, cai no grupo do Real Madrid

Pela sexta temporada consecutiva, o PSG pega um adversário grande na fase de grupos

Nesta quinta-feira aconteceu o sorteio dos grupos da Champions League 2019-20. E por mais um ano, o não contou com a sorte para ter uma vida mais fácil antes da fase de mata-mata. No grupo A, os franceses vão enfrentar nada menos que o . Além dos espanhóis, Brugge ( ) e ( ) completam a chave.

Não tem sido novidade para o PSG pegar um grande adversário ainda na fase de grupos da Champions. Pelo sexto ano consecutivo algum gigante europeu está no caminho do Paris Saint Germain em busca do tão sonhado título inédito.

Na temporada 2014-15, o adversário foi o . Em Paris, vitória por 3 a 2 com gols de David Luiz, Verratti e Matuidi. Leo Messi e Neymar descontaram para os catalães. No partida no Camp Nou, o Barcelona venceu por 3 a 1, com o “trio MSN” - que pode voltar a se repetir com a possível volta do brasileiro - marcando um gol cada. Ibrahimovic fez o gol do PSG.

Futuro adversário do PSG nesta edição, o Real Madrid já esteve no caminho dos franceses na fase de grupos de 2015-16. O jogo em Paris terminou sem gols, já na o Real venceu por 1 a 0, gol de Jesé (que depois se tornou jogador do Paris Saint Germain).

O foi o adversário do PSG na Champions de 2016-17. No primeiro jogo, em Paris acabou em 1 a 1, gols de Cavani e Alexis Sanchez. Na volta, em Londres, mais um empate, desta vez por 2 a 2. A curiosidade deste jogo é que cada time contou com um gol contra. Giroud e Cavani marcaram a favor de seus times, enquanto que Verratti e Iwobi anotaram gols para os adversários.

Já em 2017-18, foi a vez do PSG enfrentar o de Munique. dos franceses por 3 a 0 em Paris, com gols de Daniel Alves, Cavani e Neymar. Os alemães venceram por 3 a 1 o jogo no Allianz Arena. Robert Lewandoswki e Tolisso (duas vezes) fizeram os gols do time da casa, enquanto que Mbappé descontou para os visitantes.

Na última edição da Champions, o PSG teve dois adversários mais complicados logo no começo da competição: e . Mesmo assim se classificou em primeiro lugar. Contra o futuro campeão, o Paris Saint Germain perdeu em Anfield por 3 a 2, gols de Sturridge, Milner e Firmino (LIV); Meunier e Mbappé (PSG). Na , Bernat e Neymar fizeram os gols parisienses na vitória por 2 a 1, com Milner descontando para o Liverpool. Já nos duelos contra o Napoli, empates por 1 a 1 na (Insigne e Bernat) e por 2 a 2 na França (Di Maria e Mario Rio, contra, e Isigne e Mertens).

Durante o sorteio dos grupos para esta edição, também foram entregues os prêmios de melhores jogadores da UEFA na temporada passada.