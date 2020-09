PSG mostra seu lado modesto pós-Champions: sem Neymar, Mbappé e outras estrelas

Ao todo, sete jogadores titulares foram diagnosticados com o novo coronavírus; Neymar, Di Maria, Mbappé e Icardi estão entre eles

Nesta quinta-feira (10), o fará sua estreia na Ligue 1 2020/21 diante do Lens, às 16h (de Brasília). Esta será a primeira partida do Paris desde a derrota para o Bayern de Munique, na final da Liga dos Campeões. Mas apesar da espera, os torcedores não poderão ver o mesmo esquadrão de craques que estão acostumados. Na verdade, um PSG bem diferente vai entrar em campo na tarde de hoje.

Em comparação com a equipe que jogou a final da , apenas três jogadores estarão presentes. São eles: Juan Bernat, Presnel Kimpembe e Ander Herrera.

A primeira e mais óbvia diferença se dá por conta da transferência de Thiago Silva, anunciado como mais um reforço do Chelsea de Frank Lampard, após oito temporadas jogando na .

Mas o que realmente dizimou a equipe titular de Thomas Tuchel foi o novo coronavírus. Ao todo, sete jogadores foram diagnosticados com a Covid-19, e todos com status de titular.

Certamente, as ausências mais sentidas ficarão por conta de Neymar, Di Maria e Kylian Mbappé, que formam um dos melhores ataques do mundo.

O resultado positivo do jovem francês, inclusive, protagonizou um desentendimento entre a diretoria do Paris e a Federação Francesa de Futebol (FFF). O craque descobriu que havia contraído a doença durante a disputa da Nations League, com a seleção da França, e então foi afastado do restante da delegação.

Porém, Leonardo, diretor de futebol do PSG, afirmou que nenhum membro da FFF comunicou o clube sobre o ocorrido e não poupou críticas à Federação. Didier Deschamps, técnico da França, tentou explicar o que de fato ocorreu, mas a relação segue estremecida.

Além dos três atacantes, Mauro Icardi, Keylor Navas, Marquinhos e Leandro Paredes também foram diagnosticados com o novo coronavírus e ficarão de fora da partida.

Por conta de tantos casos no elenco, o duelo contra o Lens quase foi adiado, mas a Liga Francesa de Futebol (LFP) mudou de última hora o protocolo de prevenção à Covid-19 e a partida foi liberada para acontecer.

Com isso, o PSG deve entrar em campo com: Areola; Bernat, Diallo, Kimpembe e Dagba; Herrera, Gueye e Verratti; Draxler, Sarabia e Choupo-Moting.

Do outro lado, o Lens, que perdeu na primeira rodada para o Nice, espera poder fazer um bom jogo e quem sabe vencer o time reserva do PSG, três pontos que poucos clubes terão ao longo da competição.