PSG fala pouco sobre Neymar, Marquinhos e jogadores com covid-19: 'alguns tiveram sintomas'

Prestes a fazer sua estreia na Ligue 1, o clube de Paris se vê seus seus principais jogadores

O PSG vai estrear pela Ligue 1 2020/21, mas sem vida fácil. O time francês tem sete casos de Covid-19 em seu elenco, incluindo seu dupla de ataque (Neymar e Mbappé) e outros jogadores importante do elenco, como Marquinhos e Di Maria.

Correndo o risco de ter que adiar sua estreia, o viu o protocolo do mudar e garantir a execução de sua partida contra o Lens na data prevista. Antes, um time não poderia ter mais que três casos positivos de Covid-19 entre todos os envolvidos na partida - não só jogadores -, o que adiaria, novamente, a estreia do Paris.

A Liga Francesa de Futebol, porém, reviu o regulamento e acabou por fazer uma alteração significativa. Se um time tiver um mínimo de 20 atletas aptos para jogar, ou seja, que testaram negativo para o coronavírus, o jogo se mantém na data original.

Com sete casos detectados até o momento, o PSG tem sua estreia na marcada para quinta-feira (10), contra o Lens fora de casa. Os jogadores infectados - Mbappé, Neymar, Marquinhos, Icardi, Paredes, Di María e Keylor Navas - são desfalques certos, provavelmente até mesmo para o jogo de domingo (13), contra o .

O treinador do Paris, Thomas Tuchel, concedeu uma entrevista coletiva nesta quarta-feira (9), mas não quis falar muito sobre os infectados: "Alguns deles têm tido sintomas. Não quero dizer muito, mas os jogadores que testaram positivo se sentem melhor".

Apesar disto, o comandante está ciente que os sete atletas seguem sendo desfalques por tempo indeterminado. "Voltar ao treinamento é outra coisa. Eles voltam aos programas individuais. Tenho minhas dúvidas sobre o domingo contra a OM. Mas você tem que esperar e ver. Somos muito responsáveis e cuidadosos com eles", disse Tuchel.

A saúde dos jogadores é prioridade para o Tuchel e para o clube, que não vai forçar um retorno rápido caso os atletas não apresentem condições para tal, garantiu o treinador, que disse que vai ser o suficiente quando eles já puderem reiniciar as atividades.

"Honestamente, se eles puderem fazer um pequeno treinamento individual, é um grande passo para estarmos prontos para o domingo.O mais importante é a saúde dos jogadores. Isso está claro. Precisamos resolver as coisas com eles, não é o mais importante para eles estar em campo a todo custo", indicou o técnico.

A estreia do PSG a foi adiada. Segundo o calendário, o clube deveria ter feito o seu primeiro jogo no fim de semana da final da Liga dos Campeões. Assim, a estreia vai ser só na segunda rodada, com um jogo a ser reposto durante a temporada. A partida contra o Lens está marcada para a quinta-feira (10), às 16h (de Brasília).