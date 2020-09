Com Mpabbe e mais cinco com Covid-19, como será a estreia do PSG na Ligue 1?

Atacante, que chegou a treinar com os companheiros de seleção da França nesta segunda-feira, foi cortado e começará a cumprir isolamento

Kylian Mbappé, atacante do , foi cortado da seleção da . Nesta segunda-feira (7), a federação de futebol do país anunciou que o jogador testou positivo para o novo coronavírus. Em três dias, na quinta-feira (10), a equipe do estreia pela , contra o Lens, fora de casa.

O resultado do teste do jovem de 21 anos, que está assintomático, saiu após o treinamento final antes da partida contra a , na terça-feira (8), no Stade de France. Cortado dos Les Bleus, ele se junta a Neymar, Marquinhos, Icardi, Paredes, Di María e Keylor Navas como desfalques por Covid-19 para a estreia do time de Paris.

A situação para a estreia preocupou Thomas Tuchel e sua comissão técnica. Por pouco, a partida não teve de ser cancelada. De última hora, a Liga Francesa de Futebol (LFP) determinou mudança significativa no protocolo de prevenção à Covid-19. Com a nova determinação, o clube que apresentasse o mínimo de 20 jogadores com teste negativo para o vírus até a noite de segunda-feira (7), poderia disputar a rodada.

Anteriormente, o protocolo apontava que equipe com mais de quatro atletas contaminados (que é o caso do PSG) eram obrigadas a ficar sem realizar atividades por 15 dias. Mbappe participou da vitória de 1 a 0 sobre a no último sábado (5) e marcou o gol da vitória.