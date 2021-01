PSG deve ter Neymar titular - e Mbappé reserva na decisão da Supercopa da França

Recuperado de lesão, camisa 10 será relacionado para duelo contra Olympique de Marseille, enquanto atacante francês deve ficar no banco de reservas

O ganhou uma boa notícia nesta terça-feira (12). Recuperado de lesão, Neymar já está treinando com o restante do elenco e estará entre os relacionados para a decisão da Supercopa da França, amanhã, contra o Olympique de Marseille. Mais do que isso, o craque brasileiro ainda tem a chance de começar a partida como titular. Por outro lado, Mbappé pode acabar ficando no banco de reservas.

Desde que sofreu lesão, no mês de dezembro do ano passado, em partida contra o Lyon, Neymar ainda não jogou pelo PSG. Mais do que isso, o camisa 10 só voltou a treinar com o restante do grupo nesta semana, após quase um mês parado. Mesmo assim, ele já pode aparecer entre os titulares para a decisão da Supercopa da , que acontece nesta quarta-feira (13), contra o Olympique de Marseille.

De acordo com o treinador Mauricio Pochettino, a única certeza, até o momento, é que o camisa 10 estará entre os relacionados para a partida. Mas se ele começará a partida dentro de campo ou não, ainda é um mistério.

“Neymar está à disposição e estará com os relacionados. Vamos decidir amanhã se ele começa ou se vai ficar no banco”, explicou o argentino.

Contudo, nas atividades realizadas nesta terça, foi possível ver o Paris jogando com um trio de ataque formado pelo basileiro, além de Di Maria e Icardi, com Marco Verratti atuando como meia mais centralizado.

Com isso, esse pode ser o reencontro entre Neymar e Álvaro González, depois de alguns meses da acusação de racismo feita pelo braileiro contra o espanhol, em partida marcada por muita confusão.

Foto: Getty Images

Além disso, outra surpresa nos treinos desta terça ficou por conta da ausência de Kylian Mbappé entre os titulares. Com isso, o atacante pode começar a decisão da no banco de reservas.

O jovem francês não vive seu melhor momento dentro de campo pelo PSG e um suposto desgaste físico é atribuído por muitos como causa para sua queda de rendimento. Mesmo não confirmando o fato, a ideia de começar com o francês no banco de reservas pode estar ganhando força com o argentino.

“Mbappé está completamente em forma. Estamos procurando diferentes opções para nossa programação amanhã. Precisamos jogar ao mais alto nível para conseguir a vitória sobre o Marseille”, destacou o novo comandante do Paris.

Com isso, a provável escalaçao do PSG para a decisão da Supercopa da França é: Navas; Pembele, Marquinhos, Kimpembe e Bakker; Paredes, Danilo e Verratti; Di Maria, Neymar e Icardi.